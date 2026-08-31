4.5 घंटे की जंग, कोट पर उल्टी, 5 सेट: पहली बार यूएस ओपन के पहले राउंड से बाहर हुए नोवाक जोकोविच

आर्थर ऐश स्टेडियम में मारियानो नावोन के खिलाफ पहले राउंड में मिली चौंकाने वाली हार के साथ नोवाक जोकोविच का 25वां मेजर टाइटल जीतने का सपना टूट गया. जोकोविच दो सेट से आगे थे और एक ब्रेक भी लिया था, लेकिन फिर चौथा सेट 2-6 से हार गए. हालांकि, पांच सेट तक चले इस कड़े मुकाबले ने सर्बियाई खिलाड़ी को US ओपन 2026 से बाहर कर दिया. ग्रैंड स्लैम इतिहास के सबसे रोमांचक शुरुआती मैचों में से एक में, जोकोविच को न केवल एक ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी ने हराया, बल्कि उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैच के दौरान उन्हें उल्टी भी हुई. आखिर में, शारीरिक रूप से जूझ रहे जोकोविच के लिए नावोन का सामना करना बहुत मुश्किल साबित हुआ. अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने यह मुकाबला 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1 से जीता.

आखिरी सेट शुरू होने से काफी पहले ही परेशानी के संकेत साफ दिख रहे थे. गर्मी और उमस से जूझते हुए, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में काफी मुश्किल हो रही थी. ब्रेक के दौरान वे अपनी गर्दन और सिर पर बर्फ की थैलियां रखकर राहत पाने की कोशिश कर रहे थे.

मैच में मोड़ तब आया जब तीसरे सेट के बीच में जोकोविच को उल्टी करने के लिए विज्ञापन बोर्ड के पीछे जाना पड़ा. साफ तौर पर बीमार होने के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और मैच में बने रहे. उन्होंने आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद जोश से भरे दर्शकों से अपना हौसला बढ़ाने और अपनी हिम्मत बनाए रखने में मदद मांगी.

हालांकि, जब नावोन ने वापसी करते हुए चौथा सेट 6-2 से जीत लिया, तो जोकोविच का शरीर आखिरी कोशिश करने की स्थिति में नहीं रहा. निर्णायक पांचवें सेट के शुरू होने से पहले, सर्बियाई खिलाड़ी ने अपनी पीठ के निचले हिस्से में इमरजेंसी इलाज के लिए तुरंत मेडिकल टाइम-आउट लिया. पिछले कुछ सालों में जोकोविच ने यह साबित किया है कि वे हार मानने वाले इंसान नहीं हैं. फिजियो से इलाज कराने के बाद, जोकोविच ने चेयर अंपायर को थंब्स-अप का इशारा किया और दर्द से जूझते हुए कोर्ट पर वापस लौट आए.

हालांकि, फ़ैन्स के सपोर्ट, अपने अनुभव और जीत के पक्के इरादे के बावजूद, न्वोन के ज़बरदस्त बेसलाइन अटैक के सामने शारीरिक थकान उन पर भारी पड़ गई. नतीजा तय था और पहले ही राउंड में जोकोविच का US ओपन का सफ़र खत्म हो गया. जब जोकोविच कोर्ट से बाहर निकले, तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और 39 साल के इस खिलाड़ी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने साढ़े चार घंटे से ज़्यादा चले इस कड़े मुक़ाबले में ज़बरदस्त संघर्ष किया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में हुई थी लॉर्ड्स टेस्ट के बॉयकॉट की चर्चा? बाबर आजम ने तोड़ी चुप्पी

यह भी पढ़ें: US Open 2026: 20 साल में पहली बार, नोवाक जोकोविच पहले दौर से बाहर, मारियानो नवोन ने किया उलटफेर