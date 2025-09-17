Neeraj Chopra Vs Arshad Nadeem: नीरज चोपड़ा भी देंगे पाकिस्तान को 'करारा जवाब', भारत में ऐसे देखें जैवलिन थ्रो इवेंट का Live टेलीकास्ट

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Live Streaming: 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' के बाद अब भारत जैवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान को करारा जवाब देने को तैयार है. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का इवेंट 17 और 18 सितंबर को होना है, जहां भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम आमने-सामने होंगे. नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच मैदान पर अक्सर दोस्ताना व्यवहार देखा गया है. दोनों कई बार सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं. लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है. बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी नजर आने वाले हैं. चोपड़ा को गत विजेता के रूप में वाइल्ड कार्ड मिला है.

नीरज चोपड़ा vs अरशद नदीम

2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा का सामना करने जा रहे हैं. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. ऐसे में नीरज चोपड़ा इस बार ओलंपिक का हिसाब चुकता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहेंगे. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन इवेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है. नीरज चोपड़ा ग्रुप-ए का हिस्सा हैं, जबकि अरशद नदीम को ग्रुप-बी में रखा गया है.

अरशद नदीम को 'नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025' के लिए न्योता दिया गया था. पहले यह इवेंट मई में होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे 5 जुलाई तक टाल दिया गया. हालांकि, अरशद इस इवेंट में नहीं खेले थे. नीरज चोपड़ा ने बताया था कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से दो दिन पहले अरशद को इस इवेंट के लिए इनवाइट किया था. आतंकी हमले के बाद अरशद का इस इवेंट में आना नामुमकिन था. अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, जिसके चलते उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए भारत आने से मना कर दिया.

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Live Streaming details

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर कब होगा?

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर बुधवार, 17 सितंबर को होगा.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर कहां हो रहा है?

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर जापान के टोक्यो स्थित नेशनल स्टेडियम में होगा.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर किस समय शुरू होगा?

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों का भाला फेंक क्वालीफायर दोपहर 3:40 बजे शुरू होगा.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के भाला फेंक क्वालीफायर का प्रसारण भारत में कौन से टीवी चैनल करेंगे? (Which TV channels will broadcast the Men's Javelin Throw Qualifier at the World Athletics Championships 2025?)

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक क्वालीफायर का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक क्वालीफायर की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where to follow the live streaming of the Men's Javelin Throw Qualifier at the World Athletics Championships 2025?)

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक क्वालीफायर का सीधा प्रसारण भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा.