Neeraj Chopra Men’s Javelin Throw: नीरज को स्वर्ण से रोकना मुश्किल ही नहीं...इन 4 बड़ी वजहों से जानें शानदार आगाज

Neeraj Chopra qualify for final: पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों के 11वें दिन मंगलवार को भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra' starts in style) ने दमदार आगाज करते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. अब चोपड़ा वीरवार को नया इतिहास रचने मैदान उतरेंगे. टोक्यो में आयोजित पिछले ओलंपिक खेलों में चोपड़ा ने 87.58 मी. दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था. वहीं, मंगलवार को चोपड़ा (Neeraj Chopra does it in style) ने 89.34 मीटर की दूरी तय कर तमाम प्रतिस्पर्धियों को चेतावनी दे दी कि वे अभी से तैयारी कर लें क्योंकि यह अभी सिर्फ ट्रेलर भर है. और फाइनल में पूरी फिल्म बाकी है. कुल मिलाकर क्वालीफाइंग राउंड में ग्रुप ए और बी दोनों में मिलाकर 30 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया. और इन दोनों ही ग्रुपों से कम से कम 12 एथलीट फाइनल में जाएंगे. चलिए क्वालीफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की चार खास बातें जान लीजिए, जो साफ कह रही हैं कि चोपड़ा को स्वर्ण जीतने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

Neeraj Chopra qualified the Javelin final with a huge throw of 89.34m



8th August, mark the date!



Medal is coming soon pic.twitter.com/MOArtaJpn7 — Vibhor Varshney (@nakulvibhor) August 6, 2024

1. पहले ही प्रयास में गाड़ दिया झंडा

क्वालीफाइंग राउंड की शुरुआत गत चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ही की, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे नीरज ने प्रतिद्वंद्वियों के हो उड़ा दिए. और वजह बना नीराज का पहले ही प्रयास में फाइनल में क्वालीफाई कर लिया. किसी भी इवेंट में हर खिलाड़ी को तीन प्रयास मिलते हैं, लेकिन नीरज को बाकी दो प्रयासों की जरुरत ही नहीं पड़ी.

2. पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

नीरज ने पहले ही प्रयास में टोक्यो में पिछले ओलंपिक में "स्वर्णिम दूरी" को पीछे छोड़ दिया. चोपड़ा ने अपने स्वर्णिम अभियान का आगाज 89.34 मी. दूर भाला फेंक कर गिया. टोक्यो की तुलना में यह दूरी करीब दो मी. ज्यादा रही. यह दूरी भी अपने आप में बाकी प्रतिद्वंद्वियों को नर्वस करने के लिए काफी है.

3. सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

क्वालीफाइंग राउंड में नीरज द्वारा निकाली गई दूरी (89.34 मी) चोपड़ा का यह इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो वहीं यह कुल मिलाकर उनके करियर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ दूरी है. नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2022 (30 जून) में स्टॉकहोम (स्वीडन) में किया था. तब नीरज ने 89.94 मी. की दूरी तय की थी.

4. नीरज की पायदान को कई चुनौती नहीं

क्वालीफाइंग राउंड में करीब 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जहां नीरज ने पहले ही प्रयास में क्वालीफाई कर लिया है, तो इसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी एथलीट नीरज की दूरी को नहीं पछाड़ सका. नीरज (89.34) पहले नंबर पर रहे तो जर्मनी के एंरसन पीटरसन (88.63) और पाकिस्तान के अरशद नदीम (86.58) तीसरे नंबर रहे.