Neeraj Chopra: अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नीरज चोपड़ा ने मचाया तहलका, लुसाने डायमंड लीग में किया करामाती थ्रो

Neeraj Chopra Finish 2nd Position Lausanne Diamond League 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में कोहराम मचाने के बाद देश के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का जलवा लुसाने डायमंड लीग 2024 में भी जारी है. यहां उन्होंने फाइनल मुकाबले में 89.49 मीटर दूर भाला फेंकते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है. फाइनल प्रयास से पहले चोपड़ा का प्रदर्शन टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं गुजर रहा था. उन्होंने पहले प्रयास में केवल 82.10 मीटर दूर का थ्रो किया था. दूसरे प्रयास में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और 83.21 मीटर का दूर थ्रो करने में कामयाब रहे.

तीसरे और चौथे प्रयास में नीरज का प्रदर्शन गिरता हुआ नजर आया. स्टार एथलीट ने तीसरे प्रयास में 83.13 मीटर और चौथे प्रयास में 82.34 मीटर का थ्रो किया. हालांकि, 5वें प्रयास में उन्होंने जबर्दस्त तरीके से वापसी की, लेकिन उनकी मौजूदा छवि के मुताबिक इसे सही नहीं कहा सकता है. 5वें प्रयास में उन्होंने 85.58 मीटर का थ्रो किया और पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गए.

