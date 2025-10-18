NDTV World Summit 2025: एनडीटीवी ने लॉन्च किया 'गोल्फ प्रो-एम', कपिल देव बोले-'आपका धन्यवाद'

NDTV Golf Pro-Am: एनडीटीवी ने शनिवार को एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम लॉन्च किया. यह पेशेवर गोल्फरों के साथ कॉरपोरेट्स के लिए खेलने का एक मंच होगा. दिल्ली से बेंगलुरु और मुंबई से कोलकाता तक, एनडीटीवी प्रो-एम पूरे देश में यात्रा करेगा और एक ऐसा सर्किट प्रदान करेगा जो "अनन्य, महत्वाकांक्षी और अविस्मरणीय" होगा. लॉन्च एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव की उपस्थिति में हुआ. पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल, पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कांत, 27 सालों से डीपी वर्ल्ड टूर के सदस्य डेविड हॉवेल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो सहित सात पेशेवर खिताबों के विजेता अजितेश संधू भी इस दौरान मौजूद रहे.

एनडीटीवी के एडिटन इन चीफ और सीईओ राहुल कंवल ने कार्यक्रम में कहा,"हम इस प्रो-एम को लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि यह भारत में गोल्फ को वह पैमाना और मंच देता है, जो आमतौर पर क्रिकेट जैसे खेलों को मिलता है. यह उस प्रोफाइल और उस मंच का हकदार है. हम एनडीटीवी प्रो-एम के साथ यही करने की उम्मीद करते हैं."

पूर्व विश्व विजेता कप्तान और पीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा,"यह एक ऐसा खेल है जिसमें आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. एक क्रिकेटर या फुटबॉलर के लिए 50 साल की उम्र में खेल खेलना बहुत मुश्किल है. यहां आप अपने पिता, अपने पोते-पोतियों, अपने दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ खेल सकते हैं. यही कारण है कि यह खेल इतना बड़ा है."

कपिल देव ने कहा,"गोल्फर्स के रूप में, इसे शुरू करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद. एक नई कंपनी आ रही है और प्रो-एम लॉन्च कर रही है - हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है. मीडिया ने अभी भी इसे उस तरह से नहीं लिया है जिस तरह से लेना चाहिए. जब ​​मैंने सुना कि आप प्रो-एम करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कितने खुश थे - और गोल्फ खिलाड़ी कितने खुश थे. उन्होंने कहा, कम से कम हम टेलीविजन पर आएंगे."

इस दौरान अमिताभ कांत ने कहा,"इस समय भारत में सबसे अधिक संभावनाओं वाला खेल गोल्फ है. भारत दुनिया के सभी शीर्ष चैंपियन पैदा करने जा रहा है. हमारा जनसंख्या बहुत युवा है - हमारी औसत आयु सिर्फ 28 है. अगले 30 सालों तक, दुनिया के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी भारत से आएंगे."

