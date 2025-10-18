विज्ञापन
'क्रिकेट से मुश्किल है गोल्फ...' एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोले कपिल देव

NDTV World Summit 2025: प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि लक्ष्य छोटा होने के कारण गोल्फ क्रिकेट से भी कठिन खेल है.

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि लक्ष्य छोटा होने के कारण गोल्फ क्रिकेट से भी कठिन खेल है. शनिवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बोलते हुए, जहां एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम लॉन्च किया गया, 1983 विश्व कप विजेता कप्तान ने बताया कि हालांकि कई लोग गोल्फ को एक साधारण खेल मानते हैं, लेकिन यहां तक ​​​​कि एक छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम दे सकती है. उन्होंने दोनों खेलों की तुलना करते हुए कहा कि क्रिकेटर किसी भी दिशा में गेंद को मारकर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन गोल्फरों को बेहद अच्छे मार्जिन के साथ काम करना पड़ता है, जिससे खेल कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

कपिल देव ने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत शुरुआती खिलाड़ी प्रशिक्षण के पहले 15 दिनों के भीतर खेल छोड़ देते हैं. उनका मानना ​​है कि जो कोई भी दो से तीन सप्ताह तक इससे जुड़ा रहेगा, उसके इसे कभी छोड़ने की संभावना नहीं है.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में कपिल देव ने कहा,"लक्ष्य जितना छोटा होगा, खेल उतना ही कठिन होगा. क्रिकेट में, आप 360 डिग्री तक हिट कर सकते हैं और फिर भी स्कोर कर सकते हैं. गोल्फ में, यदि आप थोड़ा सा भी चूक जाते हैं, तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं. लोग कहते हैं कि यह आसान है - गेंद वहीं है और आपको बस उसे मारना है. नहीं, यह आसान नहीं है. यह बहुत कठिन खेल है, और शुरू करना और भी कठिन है. पहले 15 दिनों में, 90 प्रतिशत लोग इसे छोड़ देते हैं और वापस नहीं लौटते हैं. लेकिन अगर आप इसके साथ दो सप्ताह तक रहें, आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे."

कपिल देव ने कहा,"मैं चाहता हूं कि प्रतियोगी जीतें और गोल्फ कोर्स में वापस आएं. जब लोग निराश होते हैं, तो वे वापस नहीं लौटना चाहते. मैं चाहता हूं कि वे बाहर आएं, खुद को अभिव्यक्त करें और खेल का आनंद लें - यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. हां, मैं भाग्यशाली हूं. आप अच्छा बोलते हैं; मैं उतना अच्छा नहीं बोलता." 

कपिल ने यह भी बताया कि क्यों गोल्फ अन्य खेलों के एथलीटों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. कपिल देव ने कहा,"मुझे लगता है कि यहां बहुत हरियाली है. आपको क्रिकेट के मैदान पर हरियाली नहीं मिलती. गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. एक क्रिकेटर या फुटबॉलर के लिए 50 साल की उम्र में गेंदबाजी करना या दौड़ना बहुत मुश्किल है. यहां, आप अपने पिता, अपने पोते-पोतियों, अपने दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ खेल सकते हैं. यही कारण है कि यह खेल इतना बड़ा है."

