Messi GOAT India Tour: 'ग्रासियस दिल्ली! हास्ता प्रोंतो', मेस्सी मैजिक में डूबी दिल्ली, फैंस का उत्साह देखकर लियो हुए हैरान

Lionel Messi Visit Arun Jaitley Stadium: दिल्ली में मेस्सी की मौजूदगी ने फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया. जाने से पहले मेस्सी ने कहा,  "मुझे इंडिया बहुत पसंद आया, मैं फिर इंडिया आऊंगा, शुक्रिया"

Fans Reaction on Lionel Messi Visit Arun Jatitey Stadium

Lionel Messi React on Visit India: सोमवार को नेशनल कैपिटल में उत्साह की लहर दौड़ गई, जब मशहूर अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेस्सी को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. सुबह से ही वेन्यू के बाहर लंबी लाइनें लग गईं, हर उम्र के सपोर्टर अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, जिससे स्टेडियम के आसपास का इलाका नीली और सफेद जर्सी के समंदर में बदल गया. अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय फैंस का उत्साह देखने के बाद मेस्सी भी बहुत मुस्कुराते हुए नजर आये और वो नन्हें फैंस के साथ भी फुटबॉल खेलते हुए आनंद ले रहे थे.

मेस्सी ने कहा, " मैं फिर इंडिया आऊंगा"

इस दौरान मेस्सी, रोड्रिगो पॉल  और सुआरेज तीनों खुश नजर आए, दर्शकों का हाथ उठाकर अभिवादन करते रहे और स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगाया. उन्होंने हर स्टैंड में जाकर ऊंचे-ऊंचे शॉट लगाकर फैंस को फुटबॉल भेंट करते रहे और जाने से पहले मेस्सी ने कहा,  "मुझे इंडिया बहुत पसंद आया, मैं फिर इंडिया आऊंगा, शुक्रिया"

दिल्ली में मेस्सी की मौजूदगी ने फुटबॉल प्रेमियों में ज़बरदस्त उत्साह भर दिया, जिनमें से कई देश के अलग-अलग हिस्सों से आए थे. बैनर, पोस्टर और झंडे लिए फैंस मेस्सी के नाम के नारे लगा रहे थे, जिससे वेन्यू पर कार्निवल जैसा माहौल बन गया, जो आमतौर पर बड़े क्रिकेट मैचों के साथ होता है. कई सपोर्टर्स के लिए, सात बार के बैलन डी'ओर विजेता को खुद देखना जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव था.

नन्हें फैन ने बताया, मेस्सी ने फैंस के उत्साह को लेकर क्या कहा

आपको बता दें की मेस्सी करीब 42 मिनट तक मैदान में रहे और इस ऐतिहासिक लम्हें का गवाह बने फैंस ने 'एनडीटीवी के कैमरे' पर अपनी खुशी का इजहार किया, इस दौरान मेस्सी को सामने से देखने के लम्हें को जीने वाले नन्हें फैंस ने कहा की उनका मेस्सी को देखने का सपना पूरा हुआ. एक नन्हें फैन ने बताया की मेस्सी ने यहां के माहौल की तारीफ की और कहा की इंडिया बहुत अच्छा है. बातचीत के दौरान भारतीय फुटबॉल के आने वाले भविष्य एक नन्हें फैन ने कहा, मैं भी बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूं. 

आपको बता दें भी फिलहाल पुरुष भारतीय फुटबॉल की रैंकिंग 140 के पार है और महिला फुटबॉल की रैंकिंग 65 के पार है, लेकिन इस मेगा इवेंट को देखकर इस बात की उम्मीद की जा सकती है की आने वाले समय में भारतीय फुटबॉल की तस्वीर भी बदलेगी और दुनिया में परचम लहराएगी

