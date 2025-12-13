मैं अपनी बीवी को भी तलाक दे सकता हूं… मेस्सी को देखने के लिए नेपाल से आया जबरा फैन

Messi die-hard fan viral Video: बस दीवानगी दीवानगी है... मेस्सी भारत मे ंहैं और फैन्स की दीवानगी सर चढ़ कर बोल रही है. बता दें कि बार्सीलोना के सुपरस्टार मेस्सी शनिवार को तड़के दो बजकर 26 मिनट पर भारत पहुंच गए और अपने फुटबॉल प्रेम के लिये मशहूर पूरा शहर मेस्सी के खुमार में डूब गया है. मेस्सी को देखने के लिए फैन्स कतार में रात भऱ लगे रहे.. यही नहीं मेस्सी को करीब से देखने के लिए नेपाल से एक जबरा फैन भी आया, इस जबरा फैन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें उसकी दीवानगी देखने को मिल रही है.

अपनी वाइफ को तलाक दे सकता हूं..नेपाल से आया जबरा फैन

"मैं मेस्सी को देखने के लिए नेपाल से इतनी दूर आया हूं... मैं अपने परिवार का भी ज़िक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने की इजाज़त दी और मेरा सपना सच किया... मैं मेस्सी को देखने के लिए अपनी पत्नी को तलाक़ भी दे सकता हूं... मैं मेस्सी को देखने के लिए कॉलेज छोड़कर इतनी दूर से यहां आया हूं."

“ i came all the way from Nepal to see Messi... I also want to mention my family, who permitted me to come here and made my dream come true... I can divorce my wife just to see Messi... I came here from that far away by skipping college to see Messi.”



pic.twitter.com/3Y1U4OuJk1 — MC (@CrewsMat10) December 12, 2025

बता दें कि मेस्सी के साथ लंबे समय से उनके साथी स्ट्राइकर रहे लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी रौद्रिगो डि पॉल भी पहुंचे हैं. वह अगले 72 घंटे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जायेंगे जहां मुख्यमंत्रियों, कारपोरेट दिग्गजों, बॉलीवुड कलाकारों और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.