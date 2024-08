Lakshya Sen vs Viktor Axelsen: तीन गेम प्वाइंट गंवाए, मजबूत बढ़त गंवायी, कुछ ऐसे क्वार्टरफाइनल में हार गए लक्ष्य सेन

भारत के लक्ष्य सेन (Laksha Sen lost in semifinal) जारी ओलंपिक खेलों के नौवें दिन रविवार को दोनों गेम में मजबूत बढ़त बनाने के बावजूद रविवार को बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में डेनमार्क के दूसरे वरीय और गत चैंपियन विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ सीधे गेम में हार गए और अब कांस्य पदक के मुकाबले में खेलेंगे. ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य को रियो ओलंपिक के कांस्य और तोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एक्सेलसन के खिलाफ सीधे गेमों म्ं 54 मिनट में 20-22, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा. दो बार के पूर्व विश्व चैंपियन और दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी एक्सेलसन के खिलाफ लक्ष्य की नौ मैचों में यह आठवीं हार है.

Viktor Axelsen - "I am sure 4 years from now, Lakshya will be one of the favourites to win the Gold medal in LA 2028 Olympics "



He also said "Lakshya Sen is an incredible talent. It was my toughest match today" pic.twitter.com/RTB7iI56z9