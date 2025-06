9.75 सेकेंड में 100 मीटर...जमैका के Kishane Thompson ने रचा इतिहास, इस दशक में ऐसा करने वाले पहले स्प्रिंटर

Kishane Thompson 100m in 9.75 seconds: पेरिस ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता किशन थॉम्पसन ने जमैका चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस जीतने के लिए 9.75 सेकंड की समय लेकर सनसनी मचा दी है. यह बीते एक दशक में 100 मीटर की रेस को पूरा करने के लिए किसी एथलीट द्वारा लिया गया सबसे कम समय है. 9.75 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके किशन थॉम्पसन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. यह उनका पर्सनल बेस्ट भी है. विश्व एथलेटिक्स के अनुसार, इसके साथ ही किशन थॉम्पसन 100 मीटर स्प्रिंट में सर्वकालिक सूची में छठे स्थान पर आ गए हैं.

जस्टिन गैटलिन (9.74), असाफा पॉवेल (9.72), योहान ब्लेक (9.69), टायसन गे (9.69) और विश्व रिकॉर्ड धारक बोल्ट (9.58) ने ही इस स्पर्धा में थॉम्पसन से बेहतर टाइमिंग दर्ज की है. 23 वर्षीय किशन थॉम्पसन 2024 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फाइनल में नोआ लायल्स ने केवल 0.005 सेकेंड से गोल्ड से चूक गए थे. 100 मीटर स्प्रिंट में थॉम्पसन का यह लगातार दूसरा राष्ट्रीय खिताब था. किशन थॉम्पसन का यह प्रदर्शन ऐसे समय आया है, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत में अब 75 से कम दिन बचे हैं.

Kishane Thompson 🇯🇲 storms to a PB & World Lead of 9.75s (0.8) to win the Jamaican 100m title!



Now 6th fastest man all-time!!!🔥🔥



🥈 Oblique Seville 9.83

🥉 Ackeem Blake 9.88 pic.twitter.com/v5J8s6CDIy