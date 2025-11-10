दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम टूटेगा, खेल मंत्रालय ने किया 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाने का फैसला

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi: खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त कर वहां स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी प्रमुख खेलों के लिए सुविधाएं होंगी और खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी. बता दें कि दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम 102 एकड़ में फैला है. इसको डिस्मेंटल करके स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी. उसके लिए कतर और आस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स सिटी का अध्ययन किया जा रहा है.

मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, "स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा. स्टेडियम के अंदर स्थित सभी कार्यालय, जिनमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे." दरअसल, स्पोर्ट्स सिटी मुख्यतः एक बहु-विषयक सुविधा है जिसमें न केवल प्रशिक्षण बल्कि प्रमुख आयोजनों के आयोजन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होता है. अहमदाबाद का सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां क्रिकेट, जलक्रीड़ा, टेनिस और एथलेटिक्स जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.