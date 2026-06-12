Indian shooting coach and Asian Games gold medalist Jaspal Rana dies News: देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल निशानेबाजों में से एक जसपाल राणा (Jaspal Rana) का दिल से संबंधित बीमारी के कारण गुरुवार (12 जून 2026) को निधन हो गया. राणा 49 के वर्ष थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी रीना राणा, पिता नारायण सिंह राणा, दो बच्चे देवांशी और बेटा युवराज एवं उनकी बहन सुषमा सिंह और छोटा भाई सुभाष राणा शामिल हैं. एनआरएआई के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक बीते गुरुवार की देत रात को उन्हें दिल्ली स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली.
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Jaspal Rana Passes Away Live: जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके घर ले जाता हुआ वाहन
निधन के बाद जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके घर पर ले जाता वाहन.
#WATCH | Delhi: The body of Jaspal Rana, shooter and coach of Double Olympics medalist Manu Bhaker, who passed away at Max Saket Hospital this morning, is being taken from the hospital. https://t.co/ZOva000VYr pic.twitter.com/y9CQd2oxek— ANI (@ANI) June 12, 2026
Jaspal Rana Passes Away Live: जसपाल राणा के घर पर दिग्गजों की लगी लाइन
जसपाल राणा के घर पर दिग्गजों का आना जाना लगा हुआ है. 49 वर्ष की उम्र में आज पूर्व दिग्गज शूटर ने दुनिया का अलविदा कह दिया.
Jaspal Rana Passes Away Live: जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को सैनिक फार्म ले जाया गया
जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल से सैनिक फार्म लाया गया है.