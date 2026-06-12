Indian shooting coach and Asian Games gold medalist Jaspal Rana dies News: देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल निशानेबाजों में से एक जसपाल राणा (Jaspal Rana) का दिल से संबंधित बीमारी के कारण गुरुवार (12 जून 2026) को निधन हो गया. राणा 49 के वर्ष थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी रीना राणा, पिता नारायण सिंह राणा, दो बच्चे देवांशी और बेटा युवराज एवं उनकी बहन सुषमा सिंह और छोटा भाई सुभाष राणा शामिल हैं. एनआरएआई के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक बीते गुरुवार की देत रात को उन्हें दिल्ली स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली.

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