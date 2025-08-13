आईओए ने भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी

India's bid to HOST the 2030 Commonwealth Games: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बुधवार को यहां अपनी विशेष आम बैठक (AGM) के दौरान 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2025) की मेजबानी के लिए देश की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी. भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेज़बान शहर बनाते हुए पहले ही आश्य पत्र जमा कर दिया है. भारत को हालांकि 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करने होंगे.

कनाडा के दौड़ से बाहर हो जाने के बाद भारत के लिए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं. राष्ट्रमंडल खेल निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेल के अधिकारियों की एक टीम ने हाल ही में आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने तथा गुजरात सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया था.

इस महीने के अंत में राष्ट्रमंडल खेलों के एक प्रतिनिधिमंडल के अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है. राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा नवंबर के आखिरी हफ्ते में ग्लासगो में मेज़बान देश का फैसला करेगी. भारत इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है.

राष्ट्रमंडल खेलों की खेल समिति के सदस्य के साथ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के कार्यकारी समिति के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) हरपाल सिंह ने कहा, ‘‘मेजबान का चयन स्थिरता, एथलेटिक केंद्र, क्षेत्रीय अपील पर आधारित होगा.''उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि 2030 के खेल की मेजबानी का अधिकार भारत को मिलेगा.