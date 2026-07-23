India's CWG 2026 Day 1 Live Updates: भारत ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने अभियान का आगाज कर दिया है. 124 सदस्यों वाली भारतीय टीम का लक्ष्य है कि वे काफी कम किए गए कॉम्पिटिशन प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएं. भारत का अभियान शेड्यूल में शामिल दो बॉल्स मैचों के साथ शुरू होगा. ये मैच ग्लासगो 2026 में भारतीय टीम के लिए शुरुआती मुकाबले होंगे, जबकि चार साल में होने वाले इस इवेंट की आधिकारिक शुरुआत दिन में बाद में ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी. 2022 के एडिशन में यादगार मेडल-विनिंग परफॉर्मेंस के साथ इतिहास रचने के बाद, भारतीय लॉन बॉल्स टीम ग्लासगो, स्कॉटलैंड जा रही है. वे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं.
Here are Live Updates of Day 1 of the Commonwealth Games 2026, straight from Glasgow:
CWG 2026: महिलाओं के लॉन बॉल्स पेयर्स इवेंट की शुरुआत
महिलाओं के पेयर्स इवेंट में शुरुआती मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम ज़ाम्बिया और ग्वेर्नसे बनाम आइल ऑफ़ मैन के बीच हो रहे हैं. भारत का मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:50 बजे से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है.
CWG 2026: लवलीना को 'बाय' कैसे मिला और पक्का हुआ पदक
लवलीना को 'बाय' इसलिए मिला क्योंकि क्वार्टर-फाइनल में सिर्फ 5 बॉक्सर ही मौजूद थे. ड्रॉ में सिर्फ पांच एथलीट होने के कारण, बोरगोहेन समेत तीन खिलाड़ी सीधे 'लास्ट फोर' (सेमी-फाइनल) में पहुंच गए, जबकि बाकी दो खिलाड़ी एकमात्र क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेंगे.
Commonwealth Games 2026 Live: भारत का पहला मेडल पक्का
🚨 INDIA'S FIRST MEDAL CONFIRMED!— Bharat On Field (@Bharat_OnField) July 23, 2026
India's first medal at the Commonwealth Games 2026 is confirmed 🇮🇳
Lovlina Borgohain receives a bye into the semifinals, guaranteeing herself at least a bronze medal. 🥊
She will face T.K.B.P. Taafaki on 31 July for a place in the final. 🔥… pic.twitter.com/jMvR7OCzMM
CWG 2026 का पहला दिन: पूरा शेड्यूल
लॉन बॉल्स का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा, लेकिन भारत के इवेंट्स शुरू होने में कुछ समय लग सकता है. संभावित शेड्यूल इस प्रकार है:
शाम 4:50 बजे: लॉन बॉल्स (महिला पेयर्स), रूपा रानी टिर्की और पिंकी | SEC सेंटर
शाम 6:15 बजे: लॉन बॉल्स (पुरुष सिंगल्स), पुतुल सोनोवाल | SEC सेंटर
CWG 2026: आज भारत का मुकाबला लॉन बॉल्स इवेंट्स से शुरू होगा
भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल्स इवेंट्स से करेगा. 2022 के गेम्स में यादगार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतकर इतिहास रचने के बाद, भारतीय लॉन बॉल्स टीम ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है. टीम का इरादा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनौती देने का है.
CWG 2026: सबसे ज्यादा भारत के एथलीट एथलेटिक्स में
सबसे ज्यादा भारत के एथलीट एथलेटिक्स में
सबसे ज्यादा एथलीट एथलेटिक्स में हैं, जहां 32 खिलाड़ी मेडल जीतने की कोशिश करेंगे, इनमें 10 महिलाएं और 22 पुरुष हैं. अन्य खेलों में एथलीटों की संख्या इस प्रकार है.
बॉक्सिंग (14)
जूडो (14)
वेटलिफ्टिंग (12)
ट्रैक साइक्लिंग (6)
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक (8)
बॉल्स (6)
स्विमिंग (5)
पैरा-एथलीटों में संख्या इस प्रकार है
एथलेटिक्स (11)
व्हीलचेयर बास्केटबॉल (4)
पावरलिफ्टिंग (7)
स्विमिंग (6)
ट्रैक साइक्लिंग (1)
Commonwealth Games 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज 23 जुलाई से शुरू होने वाला है. एक बार फिर खेलों के महाकुंभ में 74 देशों के लगभग 3,000 एथलीट पैरा-स्पोर्ट्स सहित 13 खेलों में हिस्सा लेंगे. भारतीय दल में कुल 126 एथलीट शामिल हैं, जो सभी खेलों में मेडल जीतने की हर संभव कोशिश करने वाले हैं. भारत ने इन खेलों के लिए 77 पुरुष और 48 महिला एथलीटों (पैरा-स्पोर्ट्स सहित) को भेजा है.