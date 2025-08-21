विज्ञापन
अदाणी स्पोर्ट्सलाइन की हर्षा देशपांडे का कमाल, टेनिस सिंगल्स अंडर-14 का जीता खिताब

 Adani Sportsline Harsha Deshpande Win Tennis Singles U-14: हर्षा ने प्री-क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की तेजस्वी यादव को हराया (6-2, 6-1). वहीं, क्वार्टर फाइनल में गुजरात की जिया ठक्कर के खिलाफ उन्होंने (6-2, 6-3) से जीत दर्ज की.

Harsha Deshpande Win Tennis Singles U-14  Adani Sportsline

Harsha Deshpande Win Tennis Singles Under 14 Adani Sportsline: अदाणी स्पोर्ट्सलाइन की प्रतिभावान टेनिस खिलाड़ी हर्षा देशपांडे ने पिछले सप्ताह जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप सीरीज (7) टेनिस टूर्नामेंट में अंडर-14 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता. हर्षा का यह पहला खिताब है. 12 वर्षीय हर्षा देशपांडे ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. हर्षा ने प्री-क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की तेजस्वी यादव को हराया (6-2, 6-1). वहीं, क्वार्टर फाइनल में गुजरात की जिया ठक्कर के खिलाफ उन्होंने (6-2, 6-3) से जीत दर्ज की. सेमीफाइनल में हर्षा ने राजस्थान की खुशवी पडियार के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में जीत (6-0, 4-6, 7-5) दर्ज की.

हर्षा का फाइनल मुकाबला गुजरात की नायसा सोलंकी के खिलाफ था. उन्होंने बेहद आसानी से ये मैच 6-2, 6-1 से जीत खिताब अपने नाम किया. सातवीं कक्षा की छात्रा हर्षा अदाणी स्पोर्ट्सलाइन टेनिस अकादमी में 2024 से प्रशिक्षण ले रही हैं. यहां प्रशिक्षण लेते हुए उन्हें सुव्यवस्थित कोचिंग, प्रतिस्पर्धी अनुभव और समग्र विकास का लाभ मिला है.

हर्षा ने इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद में आयोजित एसजीएफआई जिला टेनिस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था और आगामी एसजीएफआई राज्य चैंपियनशिप के लिए गुजरात राज्य टीम में जगह बनाई. इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय रैंकिंग चैंपियनशिप सीरीज (7) में हर्षा ने लड़कियों की अंडर-14 युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता था.

जयपुर में हर्षा की पहली एकल जीत भारतीय टेनिस में उनके उज्ज्वल भविष्य और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन अकादमी की अगली पीढ़ी के खेल चैंपियनों को तैयार करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है. टेनिस और बैडमिंटन भारत में दो बेहद तेजी से उभरते हुए खेल हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन दोनों खेलों में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में अपना प्रभाव दिखाया है. महिला वर्ग में अगला बड़ा नाम हर्षा देशपांडे का हो सकता है.

