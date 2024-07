पेरिस ओलिंपिक में जापानी फुटबॉल कोच की 'डेथ नोट' वाली मिस्ट्री का सच क्या है?

Light Yagami Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 का रोमांचक खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. जारी टूर्नामेंट के बीच जापानी प्रशंसकों खासकर डेथ नोट के समर्थकों का सोशल मीडिया पर धूम देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया फैन जापान के फुटबॉल मैनेजर हाजीमे मोरियासु को लाइट यागामी बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर भी काफी तेजी वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वह कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर को देखकर कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर महज एक अफवाह है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि हाजीमे मोरियासु खड़े हैं. यह कोई लाइट यागामी नही है. मोरियासु कि यह तस्वीर साल 2022 की बताई जा रही है. मगर पेरिस ओलंपिक के दौरान उनकी यह तस्वीर अचानक से एक बार फिर वायरल होने लगी है. मोरियासु को कथित तौर पर यह निकनेम कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान फैंस की तरफ से मिला था.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जापान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी और स्पेन को धूल चटाया था. जिसके बाद जापानी फैंस हाजीमे मोरियासु को लाइट यागामी नाम से पुकारने लगे थे.

वायरल हो रही तस्वीर पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक फैंस ने अपने मन की बात साझा करते हुए लिखा है, ''ओलंपिक अन्य देशों के लिए खत्म हो चुका है.'' वहीं दूसरे फैंस ने लिखा है, ''वह पहले से ही नाम लिख रहा है.''

It's just a meme y'all, his name isn't really light and he's a coach for the Japanese football team, just incase someone took it seriously😭 pic.twitter.com/0yF7WGELnO