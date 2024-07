NDTV Exclusive: मेडल जीतने के बाद सरबजोत सिंह ने किया भांगड़ा, दिए दिलचस्प सवालों के जवाब, VIDEO

Manu Bhaker Sarabjot Singh Bronze Medal: मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से एक ही ओलंप‍िक सीजन में 2 मेडल प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं. उनसे पहले एक ही ओलंप‍िक सीजन में नॉर्मन प्रिचार्ड ने भी 2 रजत पदक प्राप्त किए थे, लेकिन यह उपलब्धि उन्होंने आजादी से पहले हासिल की थी. प्रिचार्ड एक ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी थे. उन्होंने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किए थे.

पेरिस ओलंपिक में मनु ने पहले 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अपने नाम कांस्य पदक किया. इसके बाद जब मिक्स्ड टीम इवेंट की बारी आई तो सरबजोत सिंह के साथ इतिहास रच दिया. देश की इस खास जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी ओह ये जिन और ली वोनहो को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मात देते हुए कांस्य पदक पर अपना निशाना साधा है.

पेरिस ओलंपिक में सफलता हासिल करने के बाद सरबजोत सिंह काफी खुश नजर आए. उन्होंने पदक हासिल करने के बाद एनडीटीवी के साथ हुई खास चर्चा में कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं गुजरा तो आपके और मनु के बीच क्या बातचीत हुई?

Winning two Olympic Medals by one athlete is a huge achievement! Heartfelt congratulations to @realmanubhaker & Sarabjot Singh for winning the Bronze medal in the 10m Air Pistol Mixed Team event at the #ParisOlympics2024!

Manu, achieving your second consecutive Olympic medal… pic.twitter.com/Rlz4BTB9jh