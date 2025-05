Doha Diamond League: नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, करियर में पहली बार फेंका 90 मी. से दूर भाला

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में इतिहास रच दिया है. नीरज ने अपने करियर में पहली बार 90 मी. की दूरी को पार किया है. उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मी. की दूरी पर पर भाला फेंका. यह नीरज का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है. अपने दूसरे प्रयास में नीरज फाउल कर बैठे थे, लेकिन तीसरी कोशिश में उन्होंने सभी को चौंकाते हुए इतिहास रच दिया. वह खेल के इतिहास में 90 मी. से ज्यादा की दूरी तय करने वाले इतिहास के 25वें और पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं.

NEERAJ CHOPRA HAS DONE IT 🔥



Whopping 90.23m in 3rd attempt | Its his maiden 90m+ throw #DohaDL pic.twitter.com/7txcRHcSzo