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CWG 2026: बॉक्सर सचिन सिवाच क्वार्टर फाइनल नें पहुंचे, मेडल से सिर्फ एक जीत दूर

बॉक्सर सचिन जारी कॉमनवेल्थ खेलों के पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं.

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CWG 2026: बॉक्सर सचिन सिवाच क्वार्टर फाइनल नें पहुंचे, मेडल से सिर्फ एक जीत दूर
CWG 2026: Sachin Siwach One Win Away From Medal

भारतीय बॉक्सर सचिन सिवाच 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026' में पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. सचिन ने सोमवार को 'राउंड ऑफ 16' में इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी. बेहतरीन रिंग क्राफ्ट, तेज कॉम्बिनेशन और रणनीतिक अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए, सचिन ने तीन राउंड के मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और घरेलू खिलाड़ी पर शानदार जीत हासिल की.

कजाकिस्तान, कनाडा, मैक्सिको और मोरक्को के जजों ने मुकाबले का स्कोर भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 29-27 दिया, जबकि तुर्की के जज ने हेविट को 29-27 अंक दिए. मुकाबले के दौरान सचिन का एक अंक काटा गया, लेकिन इससे अंतिम नतीजे पर कोई खास असर नहीं पड़ा और वे आसानी से विजेता बने.

सचिन ने लगातार सटीक पंच मारे और पूरे मुकाबले के दौरान अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने अपने आक्रामक लेकिन संयमित अंदाज से हेविट पर दबाव बनाए रखा. मुकाबले की गति तय करने और प्रभावी ढंग से स्कोर करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अंतिम-8 में पहुंचाया.

इस जीत के साथ, सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक कदम और आगे बढ़े. भारतीय बॉक्सर को अब क्वार्टर फाइनल में और भी कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि वे अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने और मेडल राउंड में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

'राउंड ऑफ 16' जीतने के बाद सचिन सिवाच ने 'आईएएनएस' से कहा,"यह मुकाबला बहुत मुश्किल था और सब कुछ इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मैंने निर्देशों का पालन किया. अपने कोच की बात सुनने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली. मैंने पहले ही तय कर लिया था कि गोल्ड मेडल जीतकर ही लौटूंगा. हमने पहले से ही यह तैयारी कर रखी थी कि किस बॉक्सर के खिलाफ हमें कैसा खेलना है."

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