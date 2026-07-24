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CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन का ऐसा है शेड्यूल, एक्शन में होंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट और समय

Commonwealth Games 2026 Day 2 Schedule: आज बॉक्सिंग रिंग में जादुमणि सिंह पुरुषों की 55kg कैटेगरी में भारत की चुनौती की शुरुआत करेंगे, जहां SEC सेंटर में राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला स्कॉटलैंड के एरन कलन से होगा.

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CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन का ऐसा है शेड्यूल, एक्शन में होंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट और समय
Commonwealth Games 2026 Day 2 Schedule:

Commonwealth Games 2026 Day 2 Schedule: शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अच्छी शुरुआत के बाद, जिसमें भारत ने इवेंट शुरू होने से पहले ही बॉक्सिंग (लवलीना बोरगोहेन) में मेडल पक्का कर लिया और लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल ने पुरुषों के सिंगल्स सेक्शनल प्ले में वर्ल्ड चैंपियन रयान बेस्टर को हराया, देश को दूसरे दिन और सफलता की उम्मीद है. भारत पैरा पावरलिफ्टिंग की मजबूत टीम के जरिए मेडल जीतने की कोशिश करेगा, जबकि तैराक, जिमनास्ट और बॉक्सर भी अपने मुकाबले शुरू करेंगे. भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें पैरा पावरलिफ्टिंग से हैं, जहां SEC आर्माडिलो में पुरुषों और महिलाओं के फाइनल में कई लिफ्टर मुकाबला करेंगे.

अशोक और परमजीत कुमार पुरुषों के लाइटवेट फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिलाओं के लाइटवेट फाइनल में मुकाबला करेंगी. कस्तूरी राजामानी शाम को महिलाओं के हैवीवेट फाइनल में मुकाबला करेंगी, इसके बाद आधी रात (IST) के बाद सुधीर और झंडू कुमार पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में उतरेंगे.

बॉक्सिंग रिंग में जादुमणि सिंह पुरुषों की 55kg कैटेगरी में भारत की चुनौती की शुरुआत करेंगे, जहां SEC सेंटर में राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला स्कॉटलैंड के एरन कलन से होगा.

भारत का दूसरे दिन का शेड्यूल - कॉमनवेल्थ गेम्स 2026

आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स

दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों का टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तापेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह.

तैराकी और पैरा तैराकी

दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिग्ना.

दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - इमाम अली.

दोपहर 3:56 बजे - पुरुषों का 50m बैकस्ट्रोक हीट 4 - श्रीहरि नटराज.

पैरा पावरलिफ्टिंग

शाम 5:40 बजे - पुरुषों का लाइटवेट फाइनल - अशोक, परमजीत कुमार.

शाम 7:24 बजे - महिलाओं का लाइटवेट फाइनल - जसप्रीत कौर, सुमन देवी. लॉन बॉल्स

शाम 7:30 बजे - महिलाओं की पेयर्स (जोड़ी) का सेक्शनल मैच - पिंकी और रूपा रानी टिर्की बनाम थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका).

रात 10:20 बजे - पुरुषों के सिंगल्स का सेक्शनल मैच - पुतुल सोनोवाल बनाम सेसिल अलेक्जेंडर (फ़ॉकलैंड आइलैंड्स).

पैरा पावरलिफ्टिंग

रात 10:40 बजे - महिलाओं का हेवीवेट फ़ाइनल - कस्तूरी राजामणि

रात 12:29 बजे - पुरुषों का हेवीवेट फ़ाइनल - सुधीर, झंडू कुमार

बॉक्सिंग

रात 11:00 बजे - पुरुषों का 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 - जादुमणि सिंह बनाम एरन कलन (स्कॉटलैंड).

तैराकी और पैरा तैराकी

आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुदिग्ना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - इमाम अली (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

रात 12:29 बजे - पुरुषों का 50 मीटर बैकस्ट्रोक सेमी-फ़ाइनल - श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

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