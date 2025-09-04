युवराज सिंह के जुड़ने से IGPL को होगा फायदा? शिव कपूर ने बताया

स्पोर्ट्स लीग भारत में खेलों की कामयाबी का रास्ता बन गए हैं. अब इसी कड़ी में भारत में पहली बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL शुरू होने जा रही है. NDTV से Exclusive बात करते हुए 2002 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता शिव कपूर ने बताया कि इसके जरिये गोल्फ भारत में मास सपोर्ट या आम लोगों का खेल बना सकता है और इसका फायदा भारत को 2036 ओलंपिक खेलों में भी पहुंच सकता है.

सवाल: IGPL या इंडियन गॉल्फ प्रीमियर लीग से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं?

शिव कपूर: देखिये, भारत में पहली बार आईजीपीएल हो रहा है. मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं. मुझे लगता है अब लोग भारत में लीग को अच्छी तरह समझते हैं. इसलिए यह खेल सही मायने में आम लोगों तक पहुंचेगा. इसमें मास पार्टिसपैशन की जरूरत है जो इस लीग से मुमकिन होता नजर आता है.

सवाल: क्रिकेटर युवराज सिंह और कपिल देव अलग-अलग लीग में खेलते हैं क्या आपको लगता है कि इनकी लोकप्रियता का फायदा इस खेल को भी मिलेगा?

शिव कपूर: युवराज सिंह और कपिल देव बहुत अच्छा गोल्फ खेलते हैं. युवराज IGPL से जुड़े हैं तो इसका फायदा इस लीग को यकीनन पहुंचेगा. मैं चाहता हूं देश मैं और गोल्फ कोर्स खुलें, ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्फ खेलें और ऐसा होता है जरूर भारत और गोल्फ को फायदा मिल सकता है.

सवाल: भारत में तकरीबन हर दूसरी जिले में गोल्फ कोर्स है, तकरीबन पौने दो लाख रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं. लेकिन गोल्फ को अहमियत और लोकप्रियता सबसे ज्यादा तब मिलती है जब आप एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते हैं या आदिति अशोक ओलंपिक में चौथे नंबर पर पहुंच जाती हैं. इस तरह की लीग के सहारे 2036 ओलंपिक में में गोल्फ से मेडल की उम्मीद कर सकते हैं?

शिव कपूर देखिए शूटिंग और बैडमिंटन जैसे कई इंडिविजुअल स्पोर्ट में खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं. मैं गोल्फ से वैसी ही उम्मीद कर रहा हूं. जल्दी ही यह मिथक भी टूट जाएगा कि यह एलिट स्पोर्ट नहीं, आम लोगों का खेल है.