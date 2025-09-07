विज्ञापन
US Open: आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार जीता यूएस ओपन का खिताब, फाइनल में अनिसिमोवा को हराया

Aryna Sabalenka, US Open: आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन के खिताब को अपने नाम किया है.

US Open: आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार जीता यूएस ओपन का खिताब, फाइनल में अनिसिमोवा को हराया
Aryna Sabalenka
  • आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है
  • फाइनल में सबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6(3) से हराकर अपने करियर की चौथी बड़ी ट्रॉफी जीतीं
  • सबालेंका ने इस साल ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ में अपनी 100वीं और टूर में 56वीं जीत दर्ज की जो इस साल सबसे अधिक है
Aryna Sabalenka, US Open: आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया है. उन्होंने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6(3) से शिकस्त दी. इसी के साथ सबालेंका 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद फ्लशिंग मीडोज में अपना एकल खिताब बरकरार रखने वाली पहली महिला बन गईं. अनिसिमोवा लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल रही थीं. शुरुआती सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच पांच सर्विस ब्रेक हुए, जिसमें सबालेंका ने अंततः बढ़त हासिल कर ली. उन्होंने तीसरी बार अनिसिमोवा की सर्विस ब्रेक की और 5-3 की बढ़त बना ली. कुछ मिनट बाद अनिसिमोवा का फोरहैंड वाइड लगने से सेट अपने नाम कर लिया.

दूसरे सेट में, सबालेंका 5-4 के स्कोर पर सर्विस ब्रेक करते हुए मैच जीतने की स्थिति में नजर आ रही थीं, लेकिन 30-30 के स्कोर पर ओवरहेड चूकने से अनिसिमोवा के लिए वापसी करने और सेट को टाईब्रेकर तक ले जाने का रास्ता खुल गया. हालांकि, सबालेंका ने संयम से जवाब दिया, शुरुआत से ही टाईब्रेकर पर नियंत्रण बनाए रखा और अपने तीसरे चैंपियनशिप प्वाइंट के साथ जीत पक्की कर ली.

शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता खिलाड़ी ने आठवीं वरीय अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दमदार और संयमित खेल दिखाते हुए 2025 सीजन का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब और करियर की चौथी बड़ी ट्रॉफी जीत ली. इसके साथ ही सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ में अपने करियर की 100वीं और इस सीजन की 56वीं जीत दर्ज की, जो इस साल टूर में सबसे अधिक है.

सबालेंका इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन और रोलां गैरो दोनों के फाइनल तक पहुंची थीं, लेकिन वहां खिताब से चूक गईं. इस साल की शुरुआत में विंबलडन सेमीफाइनल में सबालेंका को हराने वाली अनिसिमोवा इस मैच में 6-3 की बढ़त के साथ उतरीं, लेकिन एक बार फिर पिछड़ गईं. हार के बावजूद, अमेरिकी खिलाड़ी के पहली बार पीआईएफ डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष 5 में पहुंचने की उम्मीद है.

