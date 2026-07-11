विदेशी धरती पर भारत के अनिमेष ने रचा इतिहास, 100 मीटर की दौड़ में अपने नाम की बड़ी उपलब्धि

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाई कर चुके भारतीय धावक अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर की दौड़ में नई उपलब्धि के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. फर्राटा धावक ने विदेशी धरती पर किसी भारतीय का 100 मीटर दौड़ में अब तक का सबसे तेज समय निकाला है. इसके साथ ही उन्होंने 'वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर इवेंट, फास्ट आर्म्स फास्ट लेग्स मीट' में दूसरा स्थान हासिल किया है.

ओडिशा के 23 साल के एथलीट ने फाइनल में 10.14 सेकंड के पर्सनल बेस्ट प्रयास के साथ फिनिश लाइन पार की, जो शुक्रवार को दिन में पहले हीट्स में उनके 10.19 सेकंड के प्रयास से बेहतर था. यह टाइमिंग अब किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज टाइमिंग है, जो गुरिंदरवीर सिंह के 10.09 सेकंड के नेशनल रिकॉर्ड से पीछे है, जो उन्होंने मई में रांची में फेडरेशन कप में बनाया था.

ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू करेंगे अनिमेष

इससे अनिमेष किसी भारतीय द्वारा 100 मीटर की पांच सबसे तेज टाइमिंग में से तीन के मालिक भी बन गए हैं. गुरिंदरवीर के रिकॉर्ड तोड़ने वाले रन से पहले, अनिमेष के नाम 100 मीटर इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड था. अनिमेष मुख्य रूप से 200 मीटर रेस में हिस्सा लेते हैं और इस इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, इस महीने के आखिर में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू करेंगे.

भारत के सबसे तेज 100 मीटर टाइम वाले खिलाड़ी

गुरिंदरवीर सिंह (10.09s)

अनिमेष कुजूर (10.14s)

अनिमेष कुजूर (10.15s)

गुरिंदरवीर सिंह (10.17s)

अनिमेष कुजूर (10.18s)

क्वालिफिकेशन को बनाया एकमात्र गोल

जून में इंटर-स्टेट नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशियन गेम्स 200 मीटर के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद शॉर्टर स्प्रिंट में उनकी प्रोग्रेस हुई. उन्होंने 20.74 सेकंड का टाइम निकाला, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 20.88 सेकंड के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड से काफी कम था. क्वालिफाइंग मार्क आसानी से हासिल करने के बावजूद, अनिमेष ने माना कि वह टाइमिंग से खुश नहीं थे. उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन ही उनका एकमात्र गोल था.

200 मीटर में कितना है पर्सनल बेस्ट

रेस के बाद उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, मैं यहां टाइमिंग के लिए नहीं था. आइडिया एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना था. चूंकि अब मुझे यह मिल गया है, इसलिए मैं एशियन गेम्स से पहले बेहतर करने पर फोकस करूंगा." 200 मीटर में उनका पर्सनल बेस्ट अभी भी 20.32 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड है.

4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता

इंटर-स्टेट चैंपियनशिप के बाद भारत ने एशियन रिले चैंपियनशिप में मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जिसमें अनिमेष ने अहम रोल निभाया. उनके कोच, मार्टिन ओवेन्स ने बताया कि एक डिमांडिंग ट्रैवल शेड्यूल के बाद, उनका फोकस तेज टाइम के पीछे भागने के बजाय क्वालिफिकेशन हासिल करने पर था. हालांकि अनिमेष ने अक्सर कहा है कि 200 मीटर उनका पसंदीदा इवेंट है, लेकिन पिछले साल उनके कई सबसे बड़े सुधार 100 मीटर में हुए हैं.

मई 2025 में नेशनल 200 मीटर रिकॉर्ड बनाने के बाद से, वह सिर्फ एक बार 20.50 सेकंड से नीचे गए हैं. 100 मीटर में, उन्होंने दो बार इंडियन रिकॉर्ड तोड़ा, इससे पहले गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के नेशनल-बेस्ट टाइम के साथ इसे वापस हासिल किया था. उनका लेटेस्ट 10.14-सेकंड का रन एशियन गेम्स से पहले भारत के टॉप स्प्रिंटिंग टैलेंट में से एक के तौर पर उनके बढ़ते स्टेटस को दिखाता है.

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