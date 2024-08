नीरज चोपड़ा के लिए गोल्ड की राह में ये 3 खिलाड़ी है रोड़ा, 'गोल्डन बॉय' को मिलेगी कांटे की टक्कर

Neeraj Chopra May Get Tough Competition From These 3 Players: पेरिस ओलंपिक 2024 के 13वें दिन का कुछ देर में आगाज होने वाला है. भारत के दृष्टिकोण से आज (8 अगस्त) का दिन काफी अहम है. क्योंकि पदक के लिहाह से देश के सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा मैदान में उतरने वाले हैं. आज वह पदक के लिए भाला फेंकेंगे. देशवासियों को पूरी उम्मीद है कि वह आज गोल्ड के सपने को पूरा कर सकते हैं. जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले से पूर्व बात करें टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को दुनिया के किन 3 धुरंधरों से टक्कर मिल सकती है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

पीटर्स एडरसन

भारतीय स्टार के लिए पदक की दौड़ में सबसे बड़ा खतरा ग्रेनेडियन अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी पीटर्स एडरसन हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में जहां नीरज ने 89.34 मीटर दूर भाला फेंक कर दुनिया को चौंकाया था. वहीं एडरसन ने भी 88.63 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सबको हैरान कर दिया था. ऐसे में फाइनल मुकाबले के दौरान हर किसी की नजर पीटर्स एडरसन पर बनी रहेगी.

जूलियन वेबर

जर्मनी के जूलियन वेबर भी टूर्नामेंट में नीरज के लिए रोड़ा साबित हो सकते हैं. क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उन्होंने अपनी धमक दिखाई थी. उन्होंने 87.76 मीटर का थ्रो करते हुए सबको चौकन्ना रहने का संकेत दिया था. क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान वेबर तीसरे स्थान पर रहे थे.

अरशद नदीम

लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम पड़ोसी देश पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम का नाम आता है. उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में जरुर 86.56 मीटर का थ्रो किया था. इस दौरान उन्होंने दिखाया कि वह अपने दिन पर कुछ भी करने का माद्दा रखते हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में वह चौथे स्थान पर थे.

