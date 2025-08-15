विज्ञापन
खेल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए अदाणी इंटरनेशनल स्कूल ने ISSO से की साझेदारी

इस पार्टनरशिप से, अदाणी स्कूल 2017 में बने ISSO को खेल इंफ्रा के विस्तार, खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और उनको इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में मदद करेगा.

अदाणी इंटरनेशनल स्कूल की प्रमोटर नम्रता अदाणी (दाएं) आईएसएसओ के बोर्ड में शामिल हो गई हैं
  • अदाणी इंटरनेशनल स्कूल ने इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन के साथ साझेदारी की है
  • नम्रता अदाणी अब ISSO की सलाहकार समिति की सदस्य बन गई हैं जो भारत में खेलों को बढ़ावा देगा
  • ISSO भारत का एकमात्र संगठन अंतरराष्ट्रीय कोर्स वाले स्कूलों को खेल सुविधाएं और प्रतियोगिताएं प्रदान करता है
अदाणी इंटरनेशनल स्कूल ने देश के खेल में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन (ISSO) के साथ साझेदारी की है. अदाणी इंटरनेशनल स्कूल की प्रोमोटर, नम्रता अदाणी, अब ISSO की सलाहकार समिति का हिस्सा हैं. ISSO भारत का एकमात्र खेल संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्स वाले स्कूलों के लिए काम करता है और इंटरनेशनल बैकालॉरिएट (IB), कैम्ब्रिज, एडएक्सल और अमेरिका स्थित नेशनल स्कूल बोर्ड्स एसोसिएशन (NSBA) जैसे इंटरनेशनल बोर्डों से जुड़ा है. इस पार्टनरशिप से, अदाणी स्कूल 2017 में बने ISSO को खेल इंफ्रा के विस्तार, खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और उनको इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में मदद करेगा.

अदाणी समूह की श्रीमती नम्रता अदाणी ने एक बयान में कहा, 'भारत शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में अहम मोड़ पर है. इस साझेदारी से, हमारा लक्ष्य ऐसे समावेशी और भविष्य के संस्थान बनाना है, जहां विद्यार्थियों को क्लास और खेल मैदान—दोनों में—कामयाबी हासिल करने के लिए मजबूत बनाया जाए. भारत के अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में एक मजबूत और वैश्विक स्तर की खेल संस्कृति बनाने में ISSO का सहयोग करना हमारे लिए सम्मान की बात है.'

ISSO की निदेशक आकांक्षा थपाक का मानना है कि अदाणी इंटरनेशनल स्कूल के साथ यह साझेदारी संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेगी. उन्होंने कहा, “हम श्रीमती नम्रता अदाणी और अदाणी समूह का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे खेलों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण की हमारी साझा दृष्टि का हिस्सा बने हैं. वर्षों से, ISSO ने अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार किया है — जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक. श्रीमती अदाणी के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के साथ, यह साझेदारी मौजूदा ढांचे को और मजबूत करेगी. हम मिलकर अधिक खेल संभावनाओं के द्वार खोलने और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के हजारों युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने की आशा करते हैं.'

