गौतम अदाणी ने की लैमिल यामल के जादुई गोल की जमकर तारीफ, युवा फुटबॉलर ने यूरो कप में रचा इतिहास

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी स्पेन के युवा फुटबॉलर लैमिन यामल की सराहना की है. स्पेन की तरफ से 16 वर्ष के यामल ने 21वें मिनट में एक शानदार गोल किया. 16 साल के इस स्टार विंगर ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई. उनकी मदद से स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के फाइनल में प्रवेश किया. यूरो 2024 सेमीफाइनल के दौरान फ्रांस के खिलाफ जब स्पेन 0-1 से पीछे चल रहा था, तब यामल ने टीम को बराबरी के स्कोर तक पहुंचाया.

The world of soccer stood still at 20:16 yesterday. Logic defying magic goal from 20 yards by the 16 year old Lamine Yamal. Coincidence? Maybe. Talent? Undeniable!



What an inspiring story for all youngsters - humble and difficult beginnings, talks to his mother daily, carries… https://t.co/d6ymB7fCva