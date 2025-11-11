पुल पर युवक से बहस, फिर ट्रांसजेंडर ने खाड़ी में लगा दी छलांग, बचाने कूदा लड़का भी लापता

मुंबई की माहिम खाड़ी में मंगलवार को दो लोगों ने छलांग लगा दी. घटना मंगलवार दोपहर की है. इन दोनों लोगों के छलांग लगाने के बाद उनकी तलाश शुरू हुई. मंगलवार को करीब 8 घंटे की तलाश के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है. छलांग लगाने वालों में 22 वर्षीय एक ट्रांसजेंडर और 20 वर्षीय एक युवक शामिल हैं. बताया जा रहा है कि कूदने से पहले दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई थी.

22 साल का ट्रांसजेंडर और 20 साल का युवक कूदा

मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर 11:30 बजे माहिम और बांद्रा के बीच खाड़ी के पुल पर हुई. छलांग लगाने वाले की पहचान इर्शाद आसिफ शेख (उम्र 22) ट्रांसजेंडर, निवासी: लाल मिट्टी, नरगिस दत्त नगर, बांद्रा पश्चिम के रूप में हुई है.

जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान कलंदर अल्ताफ खान (उम्र 20, ट्रांसजेंडर, निवासी: लाल मिट्टी, नरगिस दत्त नगर, बांद्रा पश्चिम) के रूप में हुई है.

पहले ट्रांसजेंडर ने लगाई छलांग

बताया गया कि दोनों के बीच खाड़ी पुल पर बहस हो रही थी. कुछ देर तक बहस चली, इसी दौरान इर्शाद ने पहले पानी में छलांग लगा दी. जिसके बाद कलंदर ने इर्शाद को बचाने के लिए उसके पीछे पानी में छलांग लगाई, लेकिन दोनों डूब गए.

इस घटना को अब आठ घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन माहीम पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनकी तलाश अभी भी जारी है.

