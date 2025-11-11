विज्ञापन
विशेष लिंक

पुल पर युवक से बहस, फिर ट्रांसजेंडर ने खाड़ी में लगा दी छलांग, बचाने कूदा लड़का भी लापता

मंगलवार को मुंबई के माहिम खाड़ी में दो लोगों ने छलांग लगा दी. छलांग लगाने वालों में एक ट्रांसजेंडर जबकि दूसरा एक युवक है. 8 घंटे से दोनों की तलाश जारी है. लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है.

Read Time: 2 mins
Share
पुल पर युवक से बहस, फिर ट्रांसजेंडर ने खाड़ी में लगा दी छलांग, बचाने कूदा लड़का भी लापता
बहस के बाद मुंबई के माहिम खाड़ी में छलांग लगाने वाले दोनों लोगों की फोटो.
  • मुंबई की माहिम खाड़ी में मंगलवार दोपहर दो लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, जिनमें एक ट्रांसजेंडर शामिल था.
  • छलांग लगाने वालों की पहचान इर्शाद आसिफ और कलंदर अल्ताफ खान के रूप में हुई, दोनों बांद्रा पश्चिम के निवासी है.
  • दोनों के बीच खाड़ी पुल पर बहस हुई थी, जिसके बाद इर्शाद ने पहले छलांग लगाई और कलंदर ने उसे बचाने के लिए कूद गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई की माहिम खाड़ी में मंगलवार को दो लोगों ने छलांग लगा दी. घटना मंगलवार दोपहर की है. इन दोनों लोगों के छलांग लगाने के बाद उनकी तलाश शुरू हुई. मंगलवार को करीब 8 घंटे की तलाश के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है. छलांग लगाने वालों में 22 वर्षीय एक ट्रांसजेंडर और 20 वर्षीय एक युवक शामिल हैं. बताया जा रहा है कि कूदने से पहले दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई थी.

22 साल का ट्रांसजेंडर और 20 साल का युवक कूदा

मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर 11:30 बजे माहिम और बांद्रा के बीच खाड़ी के पुल पर हुई. छलांग लगाने वाले की पहचान इर्शाद आसिफ शेख (उम्र 22) ट्रांसजेंडर, निवासी: लाल मिट्टी, नरगिस दत्त नगर, बांद्रा पश्चिम के रूप में हुई है.

जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान कलंदर अल्ताफ खान (उम्र 20, ट्रांसजेंडर, निवासी: लाल मिट्टी, नरगिस दत्त नगर, बांद्रा पश्चिम) के रूप में हुई है.

पहले ट्रांसजेंडर ने लगाई छलांग

बताया गया कि दोनों के बीच खाड़ी पुल पर बहस हो रही थी. कुछ देर तक बहस चली, इसी दौरान इर्शाद ने पहले पानी में छलांग लगा दी. जिसके बाद कलंदर ने इर्शाद को बचाने के लिए उसके पीछे पानी में छलांग लगाई, लेकिन दोनों डूब गए.

इस घटना को अब आठ घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन माहीम पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनकी तलाश अभी भी जारी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai, Mumbai News, Mumbai Mahim Bay, Mumbai Crime News, Mumbai Police
Get App for Better Experience
Install Now