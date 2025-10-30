विज्ञापन
मुंबई: एनकाउंटर से पहले पुलिस ने की थी आर्य को समझाने की कोशिश, लेकिन... पुलिस सूत्रों का खुलासा
  • मुंबई के पवई में रोहित आर्य ने 17 बच्चों को बंधक बनाकर पुलिस को सैकड़ों घंटे तक बातचीत के लिए मजबूर किया था
  • पुलिस फायर ब्रिगेड की क्रेन की मदद से पहली मंजिल पर टॉयलेट की खिड़की से अंदर घुसी आरोपी को पकड़ने की कोशिश की
  • रोहित ने पुलिस पर एयर गन से फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में उसकी चेस्ट पर गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हुआ
मुंबई:

मुंबई के पवई में बुधवार को रोहित आर्य नाम के एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. इसके बाद पुलिस ने रोहित आर्य का एनकाउंटर कर दिया. इसी बीच मुंबई पुलिस सूत्रों से पता चला है कि रोहित आर्य ने बच्चों को बंधक बनाकर रखा है इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीबन दो से ढाई घंटे तक उसे समझाने की कोशिश की.

पुलिस ने बताया कि हमने उसे बहुत समझाया और कहा कि वह बच्चों को रिहा करें पुलिस उसके सभी सवालों के जवाब के लिए उसकी मदद करेगी. सूत्रों ने यह भी दावा किया कि रोहित आर्य जब नहीं माना तब पुलिस की एक टीम फायर ब्रिगेड की क्रेन के सहारे पहली मंजिल तक पहुंची और टॉयलेट की खिड़की से अंदर घुसी. रोहित ने पुलिस को देख पुलिस पर एयर गन से एक राउंड फायर किया.

जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की पुलिस की तरफ से भी एक राउंड गोली चली जो कि रोहित के दाहिने साइड की चेस्ट पर जा लगी. रोहित लहूलुहान हुआ उसे तुरंत एंबुलेंस से जोगेश्वरी स्थित हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आर्य का शव जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

गुरुवार दोपहर को रोहिता आर्य ने पवई के एक्टिंग स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. पवई पुलिस कंट्रोल रूम को महावीर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आर ए स्टूडियो से एक इमरजेंसी कॉल मिली. बताया गया कि एक शख्स 17 बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है. इसके तुरंत बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और स्टूडियो के बाहर घेराबंदी कर दी गई. इसके बाद रोहित आर्य ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उसने किसी खास व्यक्ति से बात करने की मांग की. उसने धमकी दी कि अगर उसे नहीं सुना गया तो वह खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा. स्टूडियो में घुसते ही पुलिस ने तुरंत रोहित आर्य को पकड़ लिया. अंदर से एक एयरगन और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुए. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद पुलिस ने सभी बच्चों को छुड़ा लिया.

