मुंबई बंधक कांड में बच्चों के ऑडिशन का वीडियो आया सामने, रोहित आर्य ने दोस्त को बनाया था प्रोजेक्ट मैनेजर

मुंबई हॉस्टेज कांड में रोहित आर्य ने जिन 17 बच्चों को बंधक बनाया था, उन्हें एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. अब बच्चों को बंधक बनाए जाने से पहले का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो स्टूडियो में किए गए ऑडिशन है. इस वीडियो को बंधक कांड के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी रोहन आहेर ने चार दिन पहले खुद अपलोड किया था.

वीडियो अपलोड करने वाला रोहन और रोहित आर्य दोस्त थे. रोहित ने ही रोहन को इस ऑडिशन के लिए बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर बुलाया था. ऑडिशन के दौरान कैमरावर्क, प्रोडेक्शन, सेट वगैरा का सारा काम रोहन ही देख रहा था.

वीडियो में कई सारे बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं. काले रंग के कपड़े में एक व्यक्ति उनका ऑडिशन ले रहा है. ये व्यक्ति रोहन आहेर है और वह अलग अलग तरीके से बच्चों का ऑडिशन लेता नजर आ रहा है.

स्टूडियों में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. इसी दौरान गुरुवार को रोहित आर्य ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया. बाद में पुलिस ने कमांडो कार्रवाई करके बच्चों को छुड़ा लिया. पुलिस की गोली लगने से रोहित आर्य की भी मौत हो गई.

ये भी पढ़ेंः मुंबई हॉस्टेज कांडः अस्पताल में 'लावारिस' पड़ा रोहित आर्य का शव, पोस्टमॉर्टम तक नहीं हो पा रहा, जानें वजह

इस सनसनीखेज हॉस्टेज कांड के बाद पुलिस ने रोहन आहेर का बयान दर्ज कर लिया है. क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को रोहन आहेर को लेकर स्टुडियो में गई है. उससे आगे की पूछताछ की जा रही है.

बता दें कि पवई स्थित आरए स्टूडियो में पुलिस गोलीबारी में गोली लगने से रोहित आर्य की मौत हो गई थी. उसने गुरुवार दोपहर करीब 1.45 बजे 17 बच्चों को बंक बन लिया था. इस दौरान उसने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कहा था कि मैं न आतंकवादी हूं और न ही पैसे मांग रहा हूं. मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं. उसे मजबूर किया गया है.

