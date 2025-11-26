विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हॉस्टल के खाने में मिली मरी छिपकली, 28 छात्र बीमार, हंगामा

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक हॉस्टल के खाने में छिपकली मिलने की घटना के बाद बवाल मच गया. इस घटना के बाद कई छात्र बीमार भी पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हॉस्टल के खाने में मिली मरी छिपकली, 28 छात्र बीमार, हंगामा
हॉस्टल के खाने में मिली छिपकली
मुंबई:

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक सरकारी छात्रावास के खाने में छिपकली मिलने से बवाल मच गया है. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद 28 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खाने में छिपकली मिलने की घटना के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है. 

कहां है का मामला 

छत्रपति संभाजीनगर के समाज कल्याण विभाग के सरकारी छात्रवास के क्रमांक-1 की मेस में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां छात्रों को ग्वार की सब्जी परोसी गई थी. इसी सब्जी में मरी हुई छिपकली मिली. खाना खाते ही छात्रों को उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत होने लगी. करीब 28 छात्रों को तुरंत इलाज के लिए घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

छात्रों ने किया विरोध 

छात्रों ने मेस की लापरवाही के विरोध में हॉस्टल में आंदोलन शुरू कर दिया. इस हंगामे के बाद सहायक आयुक्त रवींद्र शिंदे ने मौके पर पहुंचकर जांच करने और मेस ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद छात्रों ने अपना विरोध वापस लिया. 

गौरतलब है कि ये आवासीय सुविधा वाला हॉस्टल है. इसे राज्य सरकार का कल्याण विभाग संचालित करता है. इन छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन छात्रों को सुरक्षित और निःशुल्क आवास देना है, जो अपने घर से दूर रहकर उच्च शिक्षा या अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Lizard In Food, Devendra Fadnavis
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com