2 करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की धमकी; 12 साल पुराना वो केस जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी की हुई गिरफ्तारी

मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी को एक बार फिर हिरासत में लिया है. यह मामला साल 2014 का है, जो सांताक्रूज इलाके में दर्ज 2 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़ा हुआ है. गुरुवार को पुलिस ने पुजारी को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 31 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

कारोबारी को दी गई थीं जान से मारने की धमकियां

पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता सांताक्रूज पश्चिम में स्थित रीगल मार्बल्स से जुड़े एक मार्बल कारोबारी हैं. 31 अगस्त से 17 सितंबर 2014 के बीच उन्हें लगातार विदेशी नंबरों से फोन कॉल आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को रवि पुजारी बताया और 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. आरोप है कि पैसे न देने पर दुकान पर फायरिंग कराने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

जांच के लिए कस्टडी जरूरी: पुलिस

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस मामले में पुजारी से आमने-सामने पूछताछ बेहद जरूरी है. पुलिस का कहना है कि हिरासत में पूछताछ से विदेशी नंबरों की पूरी जानकारी, कॉल्स के पीछे की साजिश, और पहले से गिरफ्तार आरोपियों से पुजारी के कनेक्शन स्पष्ट किए जा सकते हैं.

ये आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार

इस केस में पहले ही एजाज हनीफ शेख, अशरफ शकील सैयद, समीर जुबेर सैयद और पवन उर्फ राहुल उर्फ राजेश यमनदास सहानी को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने हथियारों की व्यवस्था कर हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी.