इश्क, तकरार और कत्ल: मुंबई में 19 साल की शिफा की सरेआम हत्या, लव ट्रायंगल का भी खुलासा, प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार

शिवाजी नगर के फुरकानिया इलाके में मंगलवार दोपहर हुई 19 वर्षीय शिफा की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी मुंबई पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में सुलझा ली. शुरू में इसे एक संदिग्ध महिला हमलावर की वारदात माना जा रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि इसके पीछे प्रेम, जलन और बदले की साजिश छिपी थी.

कैसे हुई वारदात?

10 फरवरी, मंगलवार को इलाके में अचानक गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया. शिफा को करीब से गोली मारी गई थी. गंभीर रूप से घायल युवती ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. दिनदहाड़े गोलीकांड ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए.

पुलिस की तेजी: 12 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

शिवाजी नगर पुलिस ने तत्काल तफ्तीश शुरू की. CCTV फुटेज, तकनीकी सर्विलांस, और मुखबिरों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक 25 वर्षीय महिला और उसके 23 वर्षीय पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि यह हत्या लव ट्रायंगल और आपसी विवाद का नतीजा थी. महिला आरोपी को शंका थी कि 19 वर्षीय शिफा उसके बॉयफ्रेंड के नजदीक आ रही है, जिसके चलते पूरी वारदात रची गई.

मोटिव: प्यार में तकरार से खून का खेल

DCP समीर शेख के मुताबिक मृतका शिफा गिरफ्तार महिला और पुरुष साथी के बीच कुछ समय से तनाव और व्यक्तिगत टकराव चल रहा था. इसी तनाव ने हत्या का रूप ले लिया. पुलिस का कहना है कि महिला आरोपी ने अपने प्रेमी (Triangle Love Affair) के साथ मिलकर इस हत्या की पूरी साजिश रची और अंजाम दिया.

आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. जांच इस दिशा में भी जारी है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां से आया? क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल था? पुलिस के अनुसार, मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है, और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.