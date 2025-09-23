विज्ञापन
उल्हासनगर प्ले-स्कूल में शिक्षिका ने बच्चे को पीटा, वीडियो वायरल होने पर MNS का हंगामा

उल्हासनगर के एक्सीलेंट किडवर्ल्ड स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक बच्चा कविता सुनते समय ताली नहीं बजाता, इसी वजह से शिक्षिका ने उसकी पिटाई कर दी.एक मिनट के इस वीडियो में शिक्षक उसके गालों पर चार बार थप्पड़ मारती है.

उल्हासनगर प्ले-स्कूल में शिक्षिका ने बच्चे को पीटा, वीडियो वायरल होने पर MNS का हंगामा
प्रतीकात्कम तस्वीर
  • उल्हासनगर के एक्सीलेंट किडवर्ल्ड स्कूल में शिक्षिका ने बच्चे को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ है
  • शिक्षिका गायत्री पात्रा ने बच्चे को कविता सुनाने के दौरान चार बार थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ
  • विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है
उल्हासनगर:

महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक शिक्षिका द्वारा बच्चे को पीटने का वीडियो सामने आया है. जानकारी के मुताबिक उल्हासनगर के प्ले-स्कूल में पढ़ने वाले इस बच्चे का वीडियो वायरल हो गया है. शिक्षिका बच्चे को पोएम सिखा रही थी लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और इस वजह से शिक्षिका ने बच्चे को चार बार थप्पड़ जड़ दिए.  

इस वीडियो को देखकर एमएनएस आक्रामक हो गया है. मामले में शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर विरोध किया और स्कूल का बैनर फाड़ दिया. मनसे कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि संबंधित शिक्षिका को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. 

क्या है पूरा मामला- 

उल्हासनगर के एक्सीलेंट किडवर्ल्ड स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक बच्चा कविता सुनते समय ताली नहीं बजाता, इसी वजह से शिक्षिका ने उसकी पिटाई कर दी.एक मिनट के इस वीडियो में शिक्षक उसके गालों पर चार बार थप्पड़ मारती है.

ऐसा करने वाली शिक्षिका गायत्री पात्रा के खिलाफ विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. विट्ठलवाड़ी पुलिस मामले की जाँच कर रही है. इस मामले में मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और स्कूल के बाहर हंगामा किया. उन्होंने स्कूल का बैनर फाड़ दिया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मनसे कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया.

मनसे ने संबंधित शिक्षक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. 

