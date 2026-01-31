विज्ञापन
इधर शपथ ले रही थीं सुनेत्रा, उधर अजित दादा अमर रहे के लग रहे थे नारे

दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने लोक भवन में आज महाराष्ट्र के नए डेप्युटी सीएम के तौर पर शपथ ली. इस खास मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे.

सुनेत्रा पवार बनीं महाराष्ट्र की नई डेप्युटी सीएम
  • सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाला।
  • अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी (अजित) ने सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता चुनकर उपमुख्यमंत्री बनाया।
  • अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, वे बारामती में सभा को संबोधित करने जा रहे थे।
मुंबई:

सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी (अजित) ने सुनेत्रा को पार्टी का नेता चुना था. सुनेत्रा ने मराठी में शपथ ली. सुनेत्रा के शपथ पूरा करते ही लोकभवन में अजित पवार अमर रहे और अजित दादा अमर रहे के नारे लगने लगे. शपथ लेने के बाद डेप्युटी सीएम एकनाथ शिंदे ने सुनेत्रा का हाथ जोड़कर अभिवादन किया. इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा को कुछ कहा फिर वो उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत को छोड़ने के लिए नेताओं के साथ नीचे उतरीं. गौरतलब है कि अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में बुधवार को निधन हो गया था. वह 66 साल के थे. अजित पवार बारामती में पार्टी की एक सभा को संबोधित करने के जा रहे थे. तभी विमान रनवे से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

अजित दादा अमर रहे के नारे

सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. जैसे ही सुनेत्रा की शपथ पूरी हुई, वहां मौजूद पार्टी समर्थकों ने अजित दादा अमर रहे के नारे लगाए. शपथ लेने के बाद सुनेत्रा ने जबतक कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं किए तबतक समर्थक नारे लगाते रहे.

सुनेत्रा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं

अजित दादा अमर रहे के नारे लगाने के बाद समर्थकों ने सुनेत्रा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के भी नारे लगे. अजित दादा अमर रहे के भी नारे लगाते रहे. आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार को शुक्रवार हुई NCP की आपात बैठक में डिप्टी CM पद की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव दिया गया था. पार्टी नेताओं की सलाह पर सुनेत्रा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था. इस प्रक्रिया के बाद आज सुनेत्रा पवार ने डेप्युटी सीएम पद की शपथ ली है.इस शपथ ग्रहण के लिए सुनेत्रा शुक्रवार देर रात ही पुणे से मुंबई पहुंची थीं.

