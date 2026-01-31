दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने ली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पति दिवंगत अजित पवार की राजनीतिक विरासत अब उनकी पत्नी ने औपचारिक रूप से संभाल ली है. सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है. लोकभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसी के साथ महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिल गई.

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के दौरान एनसीपी नेताओं ने सदन में अजित दादा अमर रहे के नारे लगाए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे. हालांकि न तो अजित पवार के चाचा शरद पवार और न ही उनकी बहन सुप्रिया सुले शपथ समारोह में पहुंची.

शपथ समारोह से कुछ देर पहले सुप्रिया सुले ने कहा कि कल देश का बजट है. मैं सदन में एनसीपी की नेता हूं, मुझे जाना होगा. मैं पहले पुणे फिर दिल्ली जा रही हूं. मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कुछ नहीं पता. शरद पवार का कहना था कि उन्हें शपथ समारोह की जानकारी नहीं है.

इससे पहले, शनिवार दोपहर सुनेत्रा पवार को मुंबई में हुई बैठक में एनसीपी विधायक दल की नेता चुना गया. महाराष्ट्र में महायुति सरकार में शामिल एनसीपी ने सुनेत्रा को विधायक दल की नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र सौंपा था. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास जाकर पत्र दिया. मुख्यमंत्री ने पत्र को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भेज दिया.

एनसीपी नेता अनिल भैदास पाटिल ने कहा कि इतना बड़ा झटका लगा है कि सुनेत्रा पवार के लिए इससे उबरना लगभग नामुमकिन है. हालांकि हमें लगता है कि इस समय सुनेत्रा यह जिम्मेदारी संभाल सकती हैं क्योंकि जल्दी ही स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं. अजित पवार के निधन के बाद उम्मीदवारों को संभालने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार पर होगी.

