विज्ञापन
विशेष लिंक

पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एंट्री, BJP पर लगाए ये आरोप

महाराष्ट्र में पुणे शहर के ऐतिहासिक शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रविवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. अब इस विवाद में शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट भी कूद पड़ा है.

Read Time: 2 mins
Share
पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एंट्री, BJP पर लगाए ये आरोप
नानासाहेब पेशवा की समाधि पर स्थित शिवलिंग पर 'दूग्धाभिषेक' करते शिव सैनिक.
पुणे:

पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी कूद पड़ा है. गुरुवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने नानासाहेब पेशवा की समाधि पर स्थित शिवलिंग पर 'दूधाभिषेक' किया. उद्धव गुट शिव सैनिकों ने नानासाहेब पेशवा की समाधि की साफ-सफाई करने के बाद दूग्धाभिषेक किया. इस दौरान ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि पेशवाओं की समाधि की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है.

चुनावी माहौल में माहौल दूषित करते है बीजेपी के लोगः शिव सैनिक

शिवसैनिकों ने कहा कि बीजेपी नेता केवल चुनावों के दौरान 'दंगे भड़काने और हिंदू-मुस्लिम माहौल को दूषित करने' के लिए नमाज पढ़ने जैसी घटनाओं पर विरोध करके राजनीति कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत हो रही है, उन्हें नानासाहेब पेशवा की उपेक्षित समाधि की दुर्दशा क्यों नहीं दिखती?

पेशवा के समाधि स्थल की दुर्दशा के बीजेपी शासित प्रशासन जिम्मेदार

शिवसेना ने नानासाहेब पेशवा के समाधि स्थल की दुरवस्था के लिए बीजेपी शासित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. मालूम हो कि नाना साहेब पेशवा (बालाजी बाजीराव) मराठा साम्राज्य के आठवें पेशवा थे, जिन्होंने 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन किया.

नाना साहेब का पुणे स्थित शनिवार वाड़ा से गहरा संबंध 

इनकी पहचान मराठा शक्ति के विस्तार के स्वर्ण युग के निर्माता के रूप में है. ये पहले बाजीराव पेशवा के पुत्र थे. नानासाहेब का पुणे स्थित शनिवार वाड़ा से गहरा संबंध है, क्योंकि यह किला इनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक मुख्य केंद्र था.

पुणे के शनिवार वाड़ा को उनके पिता ने शुरू किया था. नाना साहेब ने इसे विस्तार देकर मराठा गौरव का प्रतीक बनाया. बीते दिनों यहां नमाज को लेकर नया विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद अब शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट ने यहां दुग्धाभिषेक किया है.

यह भी पढे़ं - पुणे में मराठों की ऐतिहासिक जगह पर नमाज से भड़के हिंदू संगठन, गोमूत्र छिड़का, पुलिस बल तैनात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pune, Shiv Sena, Shiv Sena ( UBT), Pune Shaniwar Wada, Pune Shaniwar Wada Namaz Row
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com