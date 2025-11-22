ईमानदारी को सलाम, पुणे में कचरा बीनने वाली महिला ने लौटाए सड़क पर मिले 10 लाख रुपये

- पुणे की अंजू माने कचरा बीनने का काम करती हैं. उन्हें सड़क पर 10 लाख रुपयों से भरा बैग मिला.
- हालांकि अंजू ने ईमानदारी का परिचय दिया और यह पूरी राशि उसके मालिक को लौटा दी.
- अंजू माने की हर किसी ने तारीफ की है. लोगों ने उनका साड़ी और नकद राशि देकर सम्मान भी किया.
ईमानदारी की बड़ी-बड़ी बातों और हकीकत में बहुत अंतर होता है. अक्सर लोग ईमानदारी पर प्रवचन देते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वक्त आने पर ईमानदार होने से परहेज करते हैं. हालांकि हर शख्स ऐसा नहीं है. कई लोग बातों से ज्यादा अपने काम और नीयत से सच्चे होते हैं. ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अद्भुत ईमानदारी का परिचय दिया है. यह महिला कचरा बीनने का काम करती है. महिला ने 10 लाख रुपये से भरा बैग उसके मालिक को लौटाया है. वह इस दौर में बेहद दुर्लभ है. अब महिला जमकर तारीफ हो रही है.
पुणे की अंजू माने पिछले 20 साल से पुणे के सदाशिव पेठ इलाके में कचरा बीनने का काम करती हैं. उन्हें सड़क किनारे एक बैग मिला, जिसमें 10 लाख रुपये की भारी भरकम राशि थी. हालांकि अंजू ने ईमानदारी का परिचय दिया और यह पूरी राशि लौटा दी.
पानी पिलाया, ढांढस बंधाया और सौंप दिए 10 लाख
अंजू माने ने देखा कि एक नागरिक अत्यधिक बेचैनी से कुछ खोज रहा है. उन्होंने पहले उस व्यक्ति को शांत किया, ढांढस बंधाया और और पानी पिलाया. जब यह सुनिश्चित हो गया कि वह बैग उसी व्यक्ति का है तो अंजू माने ने दस लाख रुपये की पूरी राशि उस शख्स को तुरंत लौटा दी.
साड़ी और नकद राशि देकर लोगों ने किया सम्मान
अंजू माने की इस ईमानदारी के बारे में जिसने भी सुना उसने उनकी जमकर तारीफ की है. इस दौर में जब ईमानदारी दुर्लभ है और लोग चंद पैसों के लिए बेईमानी करने से नहीं चूकते हैं, लोगों को अंजू माने की यह ईमानदार बेहद पसंद आ रही है. यही कारण है कि लोगों ने उनका साड़ी और नकद राशि देकर सम्मान भी किया.
