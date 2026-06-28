रोहित शेट्टी को लॉरेंस गैंग की धमकी का ऑडियो-मेरे शूटर तेरे आसपास ही हैं

मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. रोहित शेट्टी के स्टाफ को करीब 90 सेकंड की एक खौफनाक धमकी भरी ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें फिल्ममेकर से 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. इस ऑडियो क्लिप में सीधे तौर पर रोहित शेट्टी की जान लेने की बात कही गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

'बंदूक की भाषा में समझाएंगे...'-ऑडियो क्लिप की खौफनाक बातें

स्टाफ को भेजे गए इस 90 सेकंड के ऑडियो में धमकी देने वाले ने बेहद आक्रामक और डराने वाले लहजे का इस्तेमाल किया है. ऑडियो में कही गई मुख्य बातें इस प्रकार हैं. "तुमको मराठी में समझाया समझा नहीं, अब हमारी बंदूक की भाषा में समझायेंगे. तुझे वहम है कि पुलिस सिक्योरिटी लेकर बच जाएगा, तू बच नहीं सकता. मेरे शूटर तेरे आस-पास ही हैं, जो तुझे मारेंगे ही मारेंगे.