महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिंद्रा थार एसयूवी के एक ग्राहक ने कंपनी की बिक्री के बाद दी जाने वाली खराब सर्विस से तंग आकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया.

महिंद्रा थार की सर्विस से गुस्साया था कस्टमर, निकाला ऐसा बदला कि कंपनी का भी दिल दुखा होगा

महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिंद्रा थार एसयूवी के एक ग्राहक ने कंपनी की बिक्री के बाद दी जाने वाली खराब सर्विस से तंग आकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. जुन्नर निवासी गणेश सांगडे ने अपनी नई थार में बार-बार आ रही तकनीकी खराबी को ठीक न किए जाने पर, उसे दो गधों से खिंचवाकर वाकड स्थित सह्याद्री मोटर्स के शोरूम तक पहुंचाया.

क्यों किया गया यह अनोखा विरोध?

कस्टमर गणेश सांगडे का दावा है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही यह महंगी एसयूवी खरीदी थी, लेकिन शुरुआत से ही इसमें लगातार कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं. जैसे- बारिश या धोने के दौरान गाड़ी के अंदर पानी का आना, कंपनी के दावे के विपरीत बहुत कम ईंधन दक्षता, इंजन से असामान्य और तेज़ ध्वनि का आना.


सांगडे ने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने डीलर के पास कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. डीलर की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने पर, उन्होंने मजबूरन विरोध का यह तरीका अपनाया.

शोरूम के बाहर पोस्टर और सोशल मीडिया पर हंगामा

विरोध के दौरान, थार एसयूवी पर मराठी भाषा में एक बड़ा पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें डीलर की आलोचना की गई थी और ग्राहकों को खराब सेवा देने पर सवाल उठाए गए थे. जब दो गधों द्वारा एक नई और दमदार एसयूवी को खींचकर शोरूम तक लाया गया, तो यह दृश्य तुरंत वहां मौजूद लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया. इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.

