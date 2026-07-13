नितेश राणे बोले- आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर तो नहीं बन गए? AIMIM नेता ने घेरा

आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दिया. इसपर अब AIMIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर को दर्शाता है.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर विवादित बयान था. अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नितेश राणे ने रविवार को पूछा कि क्या इसे ‘लव जिहाद' के एक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए? राणे ने कहा कि यह तय करना उनका काम नहीं है कि किसकी शादी में कौन जाए, लेकिन हिंदू समाज और खासकर युवाओं को यह सोचना चाहिए कि वे किन सेलिब्रिटीज को अपना आदर्श मान रहे हैं.

मीडिया से बातचीत में राणे ने कहा, 'किसके शादी में जाना चाहिए, उसका मेरे से संबंध नहीं. मगर जो हिंदू धर्म के युवा उन्हें सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इस बारे में सोचने का सच में वक्त आ गया है.' उन्होंने आगे कहा कि जब बड़े सेलिब्रिटी अपनी निजी जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं, तो उसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है. राणे ने कहा कि हिंदू समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कितना समर्थन दिया जाना चाहिए. अपने बयान के दौरान नितेश राणे ने आमिर खान को 'लव जिहाद' का "ब्रांड एंबेसडर" बताते हुए कहा, 'हिंदू समाज और हिंदू युवाओं को, जो इनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें सोच-समझकर ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए.'