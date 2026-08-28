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नाशिक से सिंहस्थ महाकुंभ का शंखनाद, CM देवेंद्र फडणवीस करेंगे 'भक्ति संगम' का उद्घाटन

नाशिक में सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है.  जिसमें तीन दिन तक चलने वाले 'भक्ति संगम' में संतों के प्रवचन, भजन-कीर्तन और देश के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. 

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नाशिक से सिंहस्थ महाकुंभ का शंखनाद, CM देवेंद्र फडणवीस करेंगे 'भक्ति संगम' का उद्घाटन
नाशिक में सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है.

नाशिक में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ से पहले तीन दिवसीय 'सिंहस्थ महाकुंभ भक्ति संगम' का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे. कार्यक्रम में कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री छगन भुजबल और विभिन्न अखाड़ों के संत-महंत भी शामिल होंगे.

यह आयोजन आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के स्वागत के लिए किया जा रहा है. इसका मकसद नाशिक और देशभर में कुंभ मेले से पहले भक्ति और अध्यात्म का माहौल तैयार करना है. इसे कुंभ मेले की शुरुआत से पहले होने वाले विशेष आयोजन के रूप में देखा जा रहा है.

तीन दिन तक भजन, कीर्तन और प्रवचन

तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देशभर की भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी. श्रद्धालु भजन, कीर्तन, अभंग और शास्त्रीय संगीत का आनंद ले सकेंगे. साथ ही संत और महंत धर्म तथा अध्यात्म से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी रखेंगे.

मैथिली ठाकुर और राहुल देशपांडे की प्रस्तुति

कार्यक्रम के खास आकर्षणों में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के भजन, राहुल देशपांडे की 'अभंगवारी' और डॉ. चारुदत्त आफळे का कीर्तन शामिल है. आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे.

देशभर की संस्कृति एक मंच पर

इस आयोजन में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी देखने को मिलेंगी. कुंभ मेले से पहले होने वाला यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, संगीत और संस्कृति का बड़ा उत्सव साबित हो सकता है.

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