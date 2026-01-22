नई मुश्किल में घिरे संगीतकार पलाश मुच्छल, 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, स्मृति संग सगाई टूटने से चर्चा में थे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ सगाई टूटने से चर्चा में आए संगीतकार पलाश मुच्छल एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगा है. उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है. अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है. मालूम हो कि पलाश मुच्छल कुछ दिनों पहले तक चर्चा में आए थे, जब उनकी स्मृति मंधाना के साथ शादी ऐन दिन रुक गई थी. हालांकि यह मामला दोनों परिवार का निजी मामला है. ऐसे में शादी क्यों रुकी, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक फोरम में नहीं आ सकी है. लेकिन अब पलाश इस धोखाधड़ी के आरोप के कारण सुर्खियों में है.

महाराष्ट्र के सांगली ने युवक ने लगाया आरोप

महाराष्ट्र के सांगली में मशहूर संगीतकार पलाश मुच्छल के खिलाफ 40 लाख रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पलाश मुच्छल मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के भाई है. उनके खिलाफ सांगली के एक युवक ने 40 लाख रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है.

फिल्म में एक्टिंग का मौका देने के बदले लिए पैसे

मिली जानकारी के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सांगली के युवा विज्ञान माने ने जिला पुलिस अधीक्षक को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पलाश ने उन्हें अपनी निर्देशित फिल्म 'नजरिया' में एक्टिंग का मौका देने और बतौर प्रोड्यूसर निवेश करने का झांसा दिया था.

शिकायत के अनुसार, पलाश ने फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर विज्ञान से समय-समय पर कुल 40 लाख रुपये लिए, लेकिन वादा पूरा न कर उनके साथ विश्वासघात किया.

एसपी बोले- शिकायत मिली है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी

पीड़ित ने पलाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है; हालांकि, पुलिस अधीक्षक के अनुसार फिलहाल केवल शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.



