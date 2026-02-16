विज्ञापन

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद काम पर लौटे पलाश मुच्छल, श्रेयस तलपड़े और डेजी शाह को किया साइन

अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर महीनों तक सुर्खियों में रहने के बाद कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल अब अपना फोकस वापस काम पर कर रहे हैं.

अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर महीनों तक सुर्खियों में रहने के बाद कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल अब अपना फोकस वापस काम पर कर रहे हैं. इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पलाश की शादी कैंसिल होने के कुछ समय बाद, फिल्ममेकर के एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा हुई. वह एक अनटाइटल्ड थ्रिलर डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें श्रेयस तलपड़े लीड रोल में होंगे.  लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक डेजी शाह एक्टर श्रेयस तलपड़े के साथ फीमेल लीड रोल में होंगी. 

यह घोषणा रविवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने X (पहले ट्विटर) पर शेयर की. उन्होंने लिखा, "डेजी शाह, पलाश मुच्छल की अगली फिल्म में श्रेयस तलपड़े के साथ नज़र आएंगी.  महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, डायरेक्टर  पलाश मुच्छल ने अपनी आने वाली, अभी तक बिना टाइटल वाली थ्रिलर के लिए डेजी शाह को श्रेयस तलपड़े के साथ फीमेल लीड के तौर पर साइन किया है.  मुंबई के बैकग्राउंड पर बनी इस थ्रिलर की शूटिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है." यह थ्रिलर मुंबई में सेट है और जल्द ही फ्लोर पर जाने की उम्मीद है. खबर है कि तलपड़े फिल्म में एक आम आदमी का रोल करेंगे. फिलहाल, प्लॉट, सपोर्टिंग कास्ट और रिलीज टाइमलाइन के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है. 

बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र के सांगली में शादी करने वाले थे, लेकिन, शादी के दिन, स्मृति मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना को हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
कुछ घंटों बाद खबरें आईं कि पलाश को भी वायरल सिम्टम और एसिडिटी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया था.

7 दिसंबर को, कपल ने अनाउंस किया कि उनकी शादी कैंसिल कर दी गई है. फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में, पलाश ने सिचुएशन के इमोशनल असर  के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे परिवारों ने  बहुत मुश्किल समय देखा है, और मैं बस यह दोहराना चाहूंगा कि हम इस समय में पॉजिटिविटी पर विश्वास करना चाहेंगे और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाना चाहेंगे. और मजबूत बने रहेंगे..."

