गणेश चतुर्थी से पहले गड्ढा मुक्त होगी मुंबई! 8,000 से अधिक शिकायतों पर 3 दिन में ऐसे होगा काम

मुंबई उपनगरीय मंत्री आशीष शेलार ने अधिकारियों को गणेश चतुर्थी से पहले अगले तीन दिनों में मुंबई की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं. इस वर्ष से गणेशोत्सव को राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इसी क्रम में आशीष शेलार ने मुंबई की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी, ​​यातायात पुलिस अधिकारी, एमएसआरडीसी अधिकारी, एमएमआरडीए, एसआरए अधिकारी, रेलवे अधिकारी और पूर्व नगरसेवक उपस्थित थे.

इस बारे में बोलते हुए आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई में बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढों ने मुंबईवासियों की चिंता बढ़ा दी है. सड़कों, राजमार्गों और आंतरिक सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें बड़ी संख्या में मिल रही हैं और आज इस संबंध में मुंबई नगर आयुक्त, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, जिला कलेक्टर, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई.

इस तकनीक से जल्दी हो पाएगा काम

अब तक नगर निगम में 8,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं. इसके अलावा कई जगहों पर गड्ढे हैं और इस बैठक में गणेश चतुर्थी से पहले अगले तीन दिनों में सभी गड्ढों को पूरी तरह से भरने के स्पष्ट निर्देश दिए गए चूंकि नगर निगम द्वारा गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 'मैस्टिक तकनीक' यातायात की दृष्टि से कारगर साबित हो रही है, इसलिए आयुक्त ने क्षेत्रवार नियुक्त ठेकेदारों को इसी तकनीक का उपयोग करके काम करने के निर्देश दिए.

काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

साथ ही, वाकोला, विक्रोली, गोरेगांव जैसे स्थानों पर फ्लाईओवर पर गड्ढों के कारण यातायात की भीड़ बढ़ रही है, इसे देखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि एमएसआरडीसी तत्काल उपाय करे, अन्यथा नगर निगम स्वयं गड्ढों को भरने का काम करेगा. आज की बैठक में गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी कार्य तुरंत पूरा करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.