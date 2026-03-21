मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की दानपेटी से चोरी, उंगलियों से पैसे निकाल लेता था आरोपी 

Siddhivinayak Temple Theft: मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दानपेटी से नकदी चोरी का मामला सामने आया है. मंदिर के पुजारी कक्ष में रखी दानपेटी से एक कर्मचारी ने चालाकी से पैसे निकाल लिए. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. जांच में सामने आया कि आरोपी उंगलियों को कैंची की तरह इस्तेमाल कर दानपेटी के छोटे छेद से नोट खींच लेता था. कुल मिलाकर करीब ₹10,000 की चोरी हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

उंगलियों से ‘कैंची' बनाकर निकाले नोट

दरअसल, पिछले कुछ समय से दानपेटी में जमा राशि को लेकर शंका उठ रही थी. दादर पुलिस ने पिछले 8 दिनों के CCTV फुटेज खंगाले तो चोरी का अनोखा तरीका सामने आया. वीडियो में कर्मचारी दानपेटी के छेद से उंगलियों को कैंची की तरह मोड़कर नोट बाहर निकालता दिखाई दिया. इसी तरीके से वह बार‑बार छोटी‑छोटी रकम निकालता रहा, जो कुल मिलाकर लगभग दस हजार रुपये हो गई.

कोर्ट से 3 दिन की रिमांड

पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने गुनाह कबूल कर लिया. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की. इस दौरान पुलिस चोरी के पूरे सिलसिले, समय‑अंतराल और संभावित साथियों की पहचान करने की कोशिश करेगी.

कड़े सुरक्षा क्षेत्र में कैसे हुई चोरी?

सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना लाखों रुपयों का दान आता है. ऐसे में पुजारी कक्ष जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में कर्मचारी द्वारा चोरी होना मंदिर प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठाता है. क्या निगरानी और काउंटिंग की व्यवस्था में लूपहोल हैं? क्या समय‑समय पर दानपेटियों का ऑडिट और सीलिंग‑अनसीलिंग की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हो रही है?

क्या गिरोह में और लोग भी शामिल?

दादर पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या यह एकल प्रयास था या इसके पीछे और लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है. जांच टीम यह भी देख रही है कि क्या दान के पैसों में लंबे समय से हेरफेर चल रही थी. CCTV फुटेज, स्टाफ की ड्यूटी लॉग, दानपेटी की सीलिंग रिकॉर्ड और कैश काउंट शीट्स को मिलान कर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.