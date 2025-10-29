मौत का तालाब... विरार में क्लब के स्विमिंग पूल में 4 वर्षीय बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र में विरार के स्विमिंग पूल में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां के मशहूर अमेय क्लासिक क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से करीब 4 साल के मासूम बच्चे की दुखद मौत हो गई. परिजनों ने लाइफगार्ड और क्लब मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

परिजनों का गार्ड पर लापरवाही का आरोप

बच्चे की पहचान ध्रुव सिंह के रूप में हुई है. उसकी उम्र 3 साल 10 महीने बताई गई है. बच्चे के परिजनों ने क्लब के स्विमिंग पूल के लाइफगार्ड और प्रबंधन की लापरवाही के कारण हादसा होने का आरोप लगाया है. घटना के संबंध में बोलिंज पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि कि जांच के बाद यदि लापरवाही पाई जाती है तो आगे उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

'मैं नहीं कहती तो वो बच्चे को निकालते भी नहीं'

ध्रुव की मौत के बाद उसकी मां ने आरोप लगाया कि गार्ड की लापरवाही से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया. उन्होंने दावा किया कि बच्चा न मिलने पर वह बार-बार कहती रहीं कि उनका बच्चा दिख नहीं रहा है. अगर मैं वो भी नहीं बोलती, तो वो तो बच्चे को बाहर भी नहीं निकालते. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा है, इतने गार्ड हैं, वॉचमैन हैं, ट्रेनर हैं... कहां थे ये लोग, जब मेरा बच्चा डूब रहा था.

बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे, मां का दावा

ध्रुव ने मां ने कहा कि ट्रेनर को सेफ्टी के लिए ही रखा जाता है न, लेकिन ट्रेनर ने उनसे कहा था कि वो औरों को डुबा देगा, पर खुद नहीं डूबेगा. अगर वो एक मिनट बच्चे को चेक कर लेता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता. उन्होंने दावा किया कि जब बच्चे को निकाला गया था, तब उसके पूरे मुंह में झाग थे. मेरा बच्चा चला गया लेकिन उनमें कोई सिंपैथी नहीं थी. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

स्विमिंग पूल में पहले भी हो चुकी हैं मौतें

विरार के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले मई के महीने में विरार के एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से 8 साल के बच्चे की जान चली गई थी.

गोरेगांव ईस्ट निवासी दीक्षांत वेंकटेश अपने पैरेंट्स के साथ विरार के ड्रीमलैंड रिजॉर्ट घूमने गया था. पूल में तैरते समय नाक और मुंह में पानी चले जाने से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी. अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया.

जून के महीने में विरार के नवापुर में बीच रिजॉर्ट सेवन सी वॉटर पार्क में परिजनों के साथ पिकनिक मनाने आए 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी.

पुलिस के मुताबिक, बांद्रा का रहने वाला इमाद कुरैशी अपनी मां-बहन और अन्य परिजनों के साथ आया था. रविवार 14 जून की दोपहर सभी पूल में नहा रहे थे. परिजन इमाद को वहीं छोड़कर दूसरी राइड के लिए चले गए. बाद में इमाद की लाश पूल में मिली.