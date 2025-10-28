लड़के ने दौड़कर रुकवा दी ट्रैफिक पुलिस की स्कूटी, फिर हो गया कांड, देखें VIDEO

महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाली पुलिस उस समय मुश्किल में पड़ गई, जब एक आम नागरिक ने पुलिसकर्मी की गाड़ी में ही खामियां निकालनी शुरू कर दी. यह घटना तब सामने आई, जब चालान से नाराज़ एक बाइक सवार युवक ने पुलिस की बाइक के खराब नंबर प्लेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

विवाद तब शुरू हुआ जब ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक सवार युवक का बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए चालान काटा. चालान कटने से नाराज़ युवक ने पलटवार करते हुए पुलिसकर्मियों की बाइक को दौड़कर रोका.

युवक ने अपनी कार्रवाई से नाराज़गी व्यक्त करते हुए, पुलिस की बाइक का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में उसने दिखाया कि पुलिस की बाइक का नंबर प्लेट ठीक से नज़र नहीं आ रहा था या उसमें जंग लगने के कारण खराब हो चुका था. युवक ने पुलिसकर्मियों से सवाल किया कि जब वे खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो दूसरों पर कार्रवाई क्यों?

वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दी सफाई

युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेज़ी से वायरल हो गया# वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को समझाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं. मामला गरमाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने सफाई दी कि यह गाड़ी किसी कार्रवाई या जब्ती के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद अब इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है.

आधिकारिक बयान का इंतज़ार

फिलहाल ठाणे ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस वायरल वीडियो और घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे. यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि क्या नियम लागू करने वालों पर भी वही नियम समान रूप से लागू होते हैं.