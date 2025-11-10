महाराष्ट्र: संस्था पर कार्रवाई के बीच चेयरमैन ने जहर खाकर की खुदकुशी, उठ रहे ये सवाल

महाराष्ट्र के जलगांव के जामनेर स्थित प्रकाशचंद्र जैन बहुउद्देशीय संस्था के चेयरमैन राजकुमार कावड़िया ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है. उन्हें तुरंत जलगांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. इस घटना से पूरे जामनेर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. राजकुमार कावड़िया की आत्महत्या को संस्था पर हुई हालिया बड़ी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है.

जामनेर के पास पलसखेड़ा बुद्रुक इलाके में स्थित प्रकाशचंद्र जैन संस्था के अंतर्गत चलने वाले आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की मान्यता कुछ महीने पहले ही रद्द कर दी गई थी. इसके साथ ही, संस्था के मेडिकल कॉलेज की इमारतों को गिराने का भी आदेश जारी किया गया था. संस्था पर लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच, चेयरमैन राजकुमार कावड़िया द्वारा आत्महत्या किए जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

आत्महत्या का सही कारण हालांकि अभी भी अज्ञात है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है.