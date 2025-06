हिंदी विरोध के नाम पर 20 साल बाद 'एकजुट' मराठी भाइयों का मोर्चा, कितनी सियासत कितनी मजबूरी?

महाराष्ट्र में तीन साल पहले शिवसेना ऐसी बिखरी कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का मराठी वोट संभाल नहीं पाए. उनके चचेरे भाई राज ठाकरे का सियासी गणित भी शून्य पर अटका नजर आ रहा है. अब निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में वो हो रहा है, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ. दोनों भाई साथ आ रहे हैं. आगामी 5 जुलाई को हिंदी के खिलाफ दोनों एकसाथ मोर्चा खोलेंगे. ठाकरे भाइयों के इस ऐलान ने सियासी गहमागहमी बढ़ा दी है.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज और उद्धव की एकसाथ की तस्वीर पोस्ट की, फिर कहा कि राज ठाकरे का फ़ोन आया था. बोले कि उद्धव साहब ने 7 तारीख को मोर्चा निकालने की बात कही है और मैं 6 को निकाल रहा हूं. यह ठीक नहीं लग रहा कि मराठी भाषा को लेकर अलग-अलग मोर्चा निकले. अगर आंदोलन साथ किया जाए तो ज्यादा असर पड़ेगा और मराठी भाषियों को भी अच्छा लगेगा.

