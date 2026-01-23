भगवे को कोई हरा नहीं कर सकता... उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दे दी बड़ी चेतावनी 

मुम्ब्रा की नवनिर्वाचित नगरसेविका द्वारा “मुम्ब्रा को हरा करने” संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा करने वाले हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ठाणे भगवा है और स्वर्गीय आनंद दिघे का गढ़ रहा है. मुम्ब्रा ठाणे का ही एक हिस्सा है, ऐसे में कोई उसे हरा कैसे कर सकता है. “भगवे को कोई हरा नहीं कर सकता,” कहते हुए उन्होंने जाति और रंग की राजनीति करने वालों को कड़ी चेतावनी दी.

मनसे का समर्थन शहर के विकास के लिए

कल्याण-डोंबिवली में मनसे के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह समर्थन शहर के विकास के लिए दिया गया है. शिवसेना-भाजपा महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलकर ही सत्ता स्थापित की जाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की अधिकांश महानगरपालिकाओं में महायुति का ही महापौर बनेगा.

उन्होंने कहा कि शिवसेना-भाजपा की विचारधारा बालासाहेब ठाकरे से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चली आ रही है. 2019 में जनमत के खिलाफ जाकर सरकार बनाने वालों को जनता ने अब करारा जवाब दे दिया है.महायुति सरकार पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर तीखा हमला करते हुए एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा कि महानगरपालिकाओं में महायुति का ही महापौर बनेगा. उन्होंने कहा, “हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है. यह गठबंधन पूरी तरह मजबूत है.”

उबाठा गुट पर निशाना साधते हुए शिंदे ने आरोप लगाया कि मुंबई को 25 वर्षों तक गड्ढों, प्रदूषण और भ्रष्टाचार में झोंकने के कारण ही उन्हें महापालिका चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने यह भी दोहराया कि मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर में महायुति का ही महापौर बनेगा. बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी के अवसर पर शिवसेना की ओर से पूरे महाराष्ट्र में व्यापक जनकल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. यह घोषणा शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि “बालासाहेब ठाकरे आरोग्य आपके द्वार” अभियान के तहत घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी. इस अभियान की शुरुआत मुंबई से की जाएगी और बाद में इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुंबई महानगरपालिका के अस्पतालों में जीरो प्रिस्क्रिप्शन और कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

राज्य में ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से गड-किला स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत किलों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा और वहां आरओ पानी की व्यवस्था की जाएगी. इस अभियान में भाग लेने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपये का मानधन दिया जाएगा. इसके अलावा महिला बचत समूहों, मराठी भाषा संवर्धन, सड़क सुरक्षा और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए अलग-अलग 100-100 करोड़ रुपये की विशेष तरतूद की गई है. साथ ही राज्य की 29 महानगरपालिकाओं और 394 नगर परिषदों में नागरिक जनकल्याण अभियान भी चलाया जाएगा.

